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رياضة

نيمار يتعرض لغرامة مالية كبيرة في البرازيل لهذا السبب

عمر سلامي
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نيمار يتعرض لغرامة مالية كبيرة في البرازيل لهذا السبب
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نيمار

فرضت السلطات البرازيلية غرامة مالية كبيرة على نجم منتخب السامبا وباريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وتعرض نيمار لغرامة تقدر بـ 3.3 مليون دولار لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.

وفرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على “مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب” بحسب ما أشارت أمانة المجلس.

وتم تحديد مبلغ الغرامة من طرف مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومترا من ريو حيث يوجد قصر نجم سان جرمان.

ومن بين المخالفات التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى “القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن، وتحويل مياه النهر من دون تصريح، وإزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن”.

وأمام نيمار 20 يوما لاستئناف العقوبة التي تم تحديد مبلغها في بادئ الأمر بخمسة ملايين ريال، أي قرابة مليون دولار.

واشترى نيمار العقار في 2016 والذي، وفقا لوسائل إعلام محلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.

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