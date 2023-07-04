نيمار يتعرض لغرامة مالية كبيرة في البرازيل لهذا السبب

فرضت السلطات البرازيلية غرامة مالية كبيرة على نجم منتخب السامبا وباريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وتعرض نيمار لغرامة تقدر بـ 3.3 مليون دولار لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.

وفرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على “مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب” بحسب ما أشارت أمانة المجلس.

وتم تحديد مبلغ الغرامة من طرف مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومترا من ريو حيث يوجد قصر نجم سان جرمان.

Brazilian authorities said on Monday that soccer star Neymar was fined 16 million reais ($3.33 million) for breaching environmental rules during the construction of his coastal mansion in southeastern Brazil. https://t.co/cLR6OiqZTY — Reuters Science News (@ReutersScience) July 4, 2023

ومن بين المخالفات التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى “القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن، وتحويل مياه النهر من دون تصريح، وإزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن”.

🚨 Neymar a été 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝟯 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱’𝗲𝘂𝗿𝗼𝘀 pour avoir construit un lac artificiel dans sa propriété sans autorisation ! 💰🧑🏻‍⚖️ Le lac constituerait un 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 selon la… pic.twitter.com/RIJC0oQOgS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 4, 2023

وأمام نيمار 20 يوما لاستئناف العقوبة التي تم تحديد مبلغها في بادئ الأمر بخمسة ملايين ريال، أي قرابة مليون دولار.

واشترى نيمار العقار في 2016 والذي، وفقا لوسائل إعلام محلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.