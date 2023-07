نيمار يتعرض لغرامة مالية كبيرة في البرازيل لهذا السبب

فرضت السلطات البرازيلية غرامة مالية كبيرة على نجم منتخب السامبا وباريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وتعرض نيمار لغرامة تقدر بـ 3.3 مليون دولار لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.

وفرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على “مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب” بحسب ما أشارت أمانة المجلس.

وتم تحديد مبلغ الغرامة من طرف مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومترا من ريو حيث يوجد قصر نجم سان جرمان.

