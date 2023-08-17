نيمار يتفوق على ميسي بعد انتقاله إلى الدوري السعودي

أجرى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين عدد مشاهدات إعلان نادي الهلال السعودي ضم النجم البرازيلي نيمار، وإعلان انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإنتر ميامي الأمريكي.

ونال إعلان نادي الهلال المنشور عبر صفحته الرسمية على منصة تويتر أكثر من 237.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره،

مقارنة بـ14.7 مليون مشاهدة لإعلان نادي إنتر ميامي عن ضمه ميسي، بعد مرور أكثر من شهر على نشره.

وانضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وانتقل ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، لمدة 3 مواسم حتى 30 جوان من عام 2026، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.