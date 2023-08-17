-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نيمار يتفوق على ميسي بعد انتقاله إلى الدوري السعودي

عمر سلامي
  • 260
  • 0
نيمار يتفوق على ميسي بعد انتقاله إلى الدوري السعودي
ح.م
نيمار

أجرى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين عدد مشاهدات إعلان نادي الهلال السعودي ضم النجم البرازيلي نيمار، وإعلان انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإنتر ميامي الأمريكي.

ونال إعلان نادي الهلال المنشور عبر صفحته الرسمية على منصة تويتر أكثر من 237.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره،

مقارنة بـ14.7 مليون مشاهدة لإعلان نادي إنتر ميامي عن ضمه ميسي، بعد مرور أكثر من شهر على نشره.

وانضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وانتقل ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، لمدة 3 مواسم حتى 30 جوان من عام 2026، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. دراجي يعلّق على أنباء عودة رورواة لرئاسة الفاف

بالفيديو.. دراجي يعلّق على أنباء عودة رورواة لرئاسة الفاف

بن شيخة يبحث عن خليفة محيوص.. ويصرّ على مهاجم إفريقي

بن شيخة يبحث عن خليفة محيوص.. ويصرّ على مهاجم إفريقي

مردود مقنع لآيت نوري أمام مانشستر يونايتد

مردود مقنع لآيت نوري أمام مانشستر يونايتد

زكرياء منصوري يجدد عقده مع الأهلي الليبي

زكرياء منصوري يجدد عقده مع الأهلي الليبي

سليماني يرفض العودة للبطولة الوطنية

سليماني يرفض العودة للبطولة الوطنية

الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” يوم 21 سبتمبر المقبل

الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” يوم 21 سبتمبر المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد