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رياضة

نيمار يتوّج بجائزة “السامبا دور” للمرة السادسة

عمر سلامي
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نيمار يتوّج بجائزة “السامبا دور” للمرة السادسة
ح.م
نيمار دا سيلفا

توّج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بجائزة اللاعب الأفضل في البرازيل “السامبا دور”، للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

ونشر النجم البرازيلي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا له وهو يحمل جائزة أفضل لاعب برازيلي في عام 2022، وهي الجائزة التي يملك الرقم القياسي في الحصول عليها.

وتشبه الجائزة إلى حد كبير الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، لكن لونها مختلف بعض الشيء عنها.

ويتم تغيير شكل الجائزة بشكل مستمر، حيث يتم تقديم تصميم مختلف لها للفائز بها كل عدة سنوات، وتوّج نيمار بهذه الجائزة، في سنوات 2014 و2015 و2017 و2020 و2021 و2022 .

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