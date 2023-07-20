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رياضة

نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
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نيمار دا سيلفا

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي، وفي صفوف منتخب السيليساو.

وقال نيمار في مقابلة مع الصحفي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة “يوتيوب”: “آمل في البقاء في باريس سان جرمان هذا الموسم، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بخصوص الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف نجم منتخب البرازيل: “أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي، سأكون متواجدا هنا مع حب الجماهير أو من دونه”.

أما عن مستقبله مع المنتخب البرازيلي، أكد نيمار أنه سيواصل اللعب للمنتخب بعد تلميحه لإمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب فشل “السيليساو” في إحراز مونديال قطر 2022 والخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

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