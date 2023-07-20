نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي، وفي صفوف منتخب السيليساو.

وقال نيمار في مقابلة مع الصحفي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة “يوتيوب”: “آمل في البقاء في باريس سان جرمان هذا الموسم، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بخصوص الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

Neymar on his future: “I hope it’s at PSG (next season). I have a contract, no one has informed me of anything”. 🔴🔵🇧🇷 “Even if there isn’t much love between the fans & the player, I will be there (at PSG), with love or without love”, told @CazeTVOficial. pic.twitter.com/kM3rkr7s9a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

وأضاف نجم منتخب البرازيل: “أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي، سأكون متواجدا هنا مع حب الجماهير أو من دونه”.

أما عن مستقبله مع المنتخب البرازيلي، أكد نيمار أنه سيواصل اللعب للمنتخب بعد تلميحه لإمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب فشل “السيليساو” في إحراز مونديال قطر 2022 والخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.