نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي، وفي صفوف منتخب السيليساو.

وقال نيمار في مقابلة مع الصحفي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة “يوتيوب”: “آمل في البقاء في باريس سان جرمان هذا الموسم، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بخصوص الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

Neymar on his future: “I hope it’s at PSG (next season). I have a contract, no one has informed me of anything”. 🔴🔵🇧🇷

“Even if there isn’t much love between the fans & the player, I will be there (at PSG), with love or without love”, told @CazeTVOficial. pic.twitter.com/kM3rkr7s9a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023