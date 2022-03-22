نيمار يحضر إلى تدريبات “البي آس جي” مخمورا

بات النجم البرازيلي نيمار عبئا على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتطلّب تسريحه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك على لسان الإعلامي دانييل ريولو، في أحدث ظهور له عبر إذاعة مونتي كارلو، حيث ذكر أن المهاجم نيمار يأتي إلى الحصص التدريبية لِفريقه “البي آس جي”، في الأيّام القليلة الماضية، وهو يترنّح من فرط احتسائه الخمر.

وأضاف أن نيمار لا يُجري تدريبات جادّة مثل بقية زملائه في فريق العاصمة الفرنسية، وهو ما انعكس سلبا على مردوده في المقابلات الرّسمية الأخيرة.

واختتم الإعلامي الفرانكو إيطالي يقول إن بقاء نيمار في فريق باريس سان جيرمان “خطر” على النادي، ويتطلّب من الإدارة الإسراع في ترتيب إجراءات تسريح المهاجم البرازيلي.

ويرتبط نيمار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2017 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.