نيمار يقترب من الهلال السعودي

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي، باتت وشيكة للغاية.

وحسب شبكة “RMC سبورت” فإن الناديين الباريسي والسعودي اتفقا على كافة بنود الصفقة في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن المفاوضات بين الهلال وباريس سارت بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة.

كما أشارت الشبكة إلى أن النجم البرازيلي، لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتبقى فقط قراره الأخير والاتفاق على راتبه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن إدارة الهلال تسابق الزمن لإتمام التعاقد مع نيمار.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.

Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023