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رياضة

نيمار يقترب من الهلال السعودي

عمر سلامي
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نيمار يقترب من الهلال السعودي
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البرازيلي نيمار

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي، باتت وشيكة للغاية.
وحسب شبكة “RMC سبورت” فإن الناديين الباريسي والسعودي اتفقا على كافة بنود الصفقة في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن المفاوضات بين الهلال وباريس سارت بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة.

كما أشارت الشبكة إلى أن النجم البرازيلي، لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتبقى فقط قراره الأخير والاتفاق على راتبه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن إدارة الهلال تسابق الزمن لإتمام التعاقد مع نيمار.

ومن جهته أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان والهلال جارية، مضيفا أن نيمار يغريه العرض المالي المقدم من طرف النادي السعودي.

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