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رياضة

نيمار يكشف عن مرشحيه للتتويج بمونديال قطر

عمر سلامي
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نيمار يكشف عن مرشحيه للتتويج بمونديال قطر
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نيمار دا سيلفا

كشف نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن توقعاته بشأن المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس العالم قطر2022.

وقال النجم البرازيلي في تصريحاته لصحيفة “تيليغراف” البريطانية: “أعتقد أن المرشحين هم الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا وفرنسا، أعتقد أن هؤلاء الأربعة إلى جانب البرازيل قادرون على الوصول للنهائي”.

وأضاف نيمار: “كأس العالم مليئة بالمفاجآت، هناك منتخبات غير متوقعة قد تذهب بعيدا في المنافسة”.

وتابع نيمار: “كأس العالم هو حلمي الأكبر، الآن لدي فرصة أخرى بالبطولة وآمل أن أفعلها”.

كما كشف النجم البرازيلي عن حديث دار بينه وبين زميله في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، عن مواجهة محتملة بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في نهائي كأس العالم في قطر.

وقال نيمار عن مزاحه مع ميسي حول الطريق إلى النهائي: “في بعض الأحيان نمزح بخصوص طريق كل منا إلى النهائي، لقد أخبرته بأنني سأكون البطل، وأنني سأفوز عليه ونحن نضحك على ذلك الأمر”.

ميسي يفصح عن توقعاته بشأن بطل مونديال قطر

وسابقا، رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فرنسا أو البرازيل للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

وقال النجم الأرجنتيني أن المنتخبات الكبرى مثل ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا هي المرشحة للتتويج بمونديال قطر.
وأضاف ميسي في تصريحات لبرنامج “يونيفيرسو فالدانو”، الذي يقدمه النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو:” لكن علي اختيار منتخبين، البرازيل وفرنسا هما أكبر مرشحين لكأس العالم”.
وأشاد لاعب باريس سان جيرمان، بالمنتخب الفرنسي، حيث قال : “فرنسا جيدة، لديها بعض المصابين ولكن لديها إمكانيات مرعبة في القائمة، لديها لاعبون على أعلى مستوى، ومدرب معهم منذ فترة طويلة، إنها نفس المجموعة التي فازت باللقب قبل 4 سنوات”.
أما عن المنتخب البرازيلي، فقال النجم الأرجنتيني: “البرازيل لديها مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، ولديهم نيمار دا سيلفا”.

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