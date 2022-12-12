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رياضة

نيمار يوجه رسالة مؤثرة بعد الإقصاء

عمر سلامي
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نيمار يوجه رسالة مؤثرة بعد الإقصاء
ح.م
النجم البرازيلي نيمار

وجه نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، رسالة إلى الجماهير البرازيلية، بعدما ودع راقصو “السامبا” بطولة كأس العالم 2022 بالخسارة أمام كرواتيا في ربع النهائي.

وكتب نيمار، عبر حسابه على “إنستغرام”: “الهزيمة ما زالت تؤلمنا كثيرا، كنا قريبين جدا.. ما زلت لم أتعلم الخسارة، الهزائم تجعلني أقوى، لكنها تؤذيني كثيرا “.

وأضاف النجم البرازيلي: “على أي حال، علينا تجاوز ذلك، حتى لو كان الأمر مؤلما، وعلينا المضي قدما”.

وتوجه نيمار بالشكر للشعب البرازيلي: “مرة أخرى، أود شكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته، وأن أسمع منكم أننا قاتلنا، وقدمنا كل شيء حتى النهاية.. هذا يخفف القليل من آلامنا”.

كما شكر نيمار دولة قطر، على التنظيم الجيد، حيث قال: “شكرا قطر على كل شيء.. البطولة كانت جميلة”.

وقال في الأخير: “حان الوقت الآن للاسترخاء والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، وإعادة شحن طاقاتنا، لأن الحياة مع هذه الهزيمة ستكون صعبة للغاية”.

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