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رياضة

نيمار يُشيّد بحيرة اصطناعية والقضاء البرازيلي يُطارده

الشروق الرياضي
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نيمار يُشيّد بحيرة اصطناعية والقضاء البرازيلي يُطارده
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نيمار

يُواجه النجم البرازيلي نيمار تهديد القضاء في بلاده، بِسبب عمل غير مُصرّح به في منزل يمتلكه بِمدينة مانغاراتيبا.

وكان مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد اشترى هذا المنزل عام 2016، بِمساحة شاسعة تُقدّر بـ 10 آلاف متر مربّع، ومبلغ 8 ملايين أورو.

وقام نيمار بِتشييد بحيرة اصطناعية وسط قطعة الأرض التي يمتلكها، بعد أن تزوّد بِطريقة غير شرعية من مياه نهر مُجاور للملكية.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة البرازيلية، فإن القضاء في بلادها ألزم نيمار بِدفع غرامة مالية قيمتها مليون أورو.

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