“نيم يشترط 20 مليارا.. وياريشان يصرف النظر رسميا عن ضم عريبي

الشبيبة تسافر إلى المغرب من دون نزلة وسطمبولي متخوف من أول اختبار

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الإدارة تراجعت رسميا عن التعاقد مع الدولي الجزائري كريم عريبي من نادي نيم الفرنسي، بسبب المطالب المالية الكبيرة التي اشترطها النادي الفرنسي مقابل تسريح عريبي.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن نادي نيم اشترط ما قيمته 1 مليون أورو، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم بالعملة المحلية، علما أن الرئيس يزيد ياريشان كان قد عرض ما قيمته 750 ألف أورو على إدارة نيم، غير أن الأخيرة رفضت ذلك ما جعل الصفقة تفشل في نهاية المطاف.

وفي سياق آخر، يعيش مدرب الشبيبة، الفرنسي هنري سطمبولي، تحت ضغط رهيب مخافة العودة بنتيجة سلبية من سفرية المغرب أمام الجيش الملكي المحلي نهاية الأسبوع الحالي، خصوصا وأنه سبق له وأن اشتكى محدودية بعض العناصر ومن ثم افتقارها إلى الخبرة اللازمة في المسابقات القارية، علما أن التقني الفرنسي يكون قد فصل بشكل نهائي بخصوص التشكيلة الأساسية التي سيقحمها في الموعد القاري المقبل.

وكانت بعثة الشبيبة قد سافرت أمس إلى العاصمة المغربية الرباط لمواجهة الجيش الملكي المحلي في إطار الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الإفريقي، بوفد يضم 36 شخصا منهم 20 لاعبا و16 مسيرا، وذلك عبر رحلة إلى تونس ثم المواصلة نحو العاصمة الرباطة، علما أن غلق المجال الجوي مؤخرا من قبل السلطات العليا في البلاد حال دون السفر مباشرة إلى المغرب.

هذا، وقررت إدارة النادي القبائلي برمجة تربص قصير في مدينة وادي عيسي خاص باللاعبين غير المعنيين بالتنقل إلى المغرب لخوض المسابقة القارية أمام الجيش الملكي يوم 16 من الشهر الجاري، حيث سيشرف المحضر البدني كمال بوجنان وكذا مساعد المدرب منير دوب إضافة إلى المشرف على الفيديو سمير جودار على التدريبات، في غياب الطاقم الفني الرئيسي، كما برمج الطاقم الفني مباراة ودية أمام مولودية بجاية هذا الخميس.

أما بخصوص منافس الشبيبة، الجيش الملكي، فقد عاد إلى أجواء التدريبات الإثنين، عقب استفادة اللاعبين من يوم راحة الأحد، قبل عودتهم إلى التحضيرات لمواجهة شبيبة القبائل السبت القادم، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، حيث عرفت الحصة التدريبية غياب العناصر الدولية في صورة محمد الخلوي وأيوب لكرد ومحمد الشيبي، علما أن المباراة ستقام على المركب الأولمبي “الأمير مولاي عبد الله” في العاصمة الرباط.