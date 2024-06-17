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نيوزيلندا تقدّم 5 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الشروق أونلاين
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نيوزيلندا تقدّم 5 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
أرشيف
وزير خارجية نيوزيلندا

أعلن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز يوم الإثنين، عن تقديم بلاده دعما إضافيا بقيمة 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف لتوصيل المساعدات في قطاع غزة.

وقال بيترز في منشور عبر منصة “إكس” إن نيوزيلندا “ستقدّم مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين دولار، لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، من أجل دعم توصيل المساعدات الغذائية والصرف الصحي والصحة في القطاع”.

وسيؤدي ذلك إلى رفع المساعدات الإنسانية النيوزيلندية للمنطقة إلى 22 مليون دولار، يضيف بيترز. مبديا أسفه على الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وأعلنت نيوزيلندا الأسبوع الماضي استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد تعليقها أواخر جانفي الماضي.

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