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نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارّين من الحرب

الشروق أونلاين
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نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارّين من الحرب
أرشيف
نيوزيلندا

أعلنت نيوزيلندا يوم السبت، أنها ستمنح إقامة دائمة على أراضيها لفائدة الرعايا الأوكرانيين الفارّين من الحرب.

وقال وزير الهجرة النيوزيلندي أندرو ليتل إن الإقامة الدائمة ستكون متاحة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 مارس المقبل.

وأوضح المسؤول:“الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمان، ما كانوا يتصورون أن يبقوا فترة طويلة. لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني اتجاههم”.

متابعا:”لقد بسّطنا إجراءات الحصول على إقامة إلى الحدّ الأقصى. بحيث لن يخضع المتقدمون لأي اختبار لغة، كما لن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا”.

“ولن يكون على المهاجرين الأوكرانيين أيضا، أن يثبتوا امتلاكهم مبالغ محددة من المال، من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد”، يضيف الوزير.

ومنحت نيوزيلندا بالفعل، أكثر من 1500 تأشيرة خاصة للأوكرانيين، منذ استحداث هذه الفئة عقب اندلاع الحرب في فيفري 2022.

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