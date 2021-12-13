نيوزيلندي يتلقى تطعيم كورونا عشر مرات في يوم واحد.. والسبب صادم!

باشرت السلطات الصحية في نيوزيلندا تحقيقاتها بشأن تلقي أحد المواطنين تطعيما ضد فيروس كورونا، ما يصل إلى عشر مرات، في يوم واحد.

موقع “Stuff” الإخباري النيوزيلندي أوضح السبت 11 ديسمبر، أنه يعتقد أن الرجل حصل على مال مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين، في تصرُّف وصفه خبراء، بأنه “غبي وأناني”.

وتقول أستريد كورنيف، مديرة مجموعة برنامج التطعيم والتحصين لفيروس كورونا بوزارة الصحة، إن “الوزارة على علم بالموضوع، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لذلك قلقون للغاية بشأن هذا الوضع”.

وأضافت: “إذا كنت تعرف شخصًا تناول جرعات لقاح أكثر من الموصى بها ، فعليه طلب المشورة السريرية في أقرب وقت ممكن عمليًا”، وذلك وفقا لما نقله موقع “ستاف” الإلكتروني، السبت.

وتقول الأستاذة بجامعة أوكلاند نيكي تورنر، المدير الطبي للمركز الاستشاري للتحصين، إنه لا توجد بيانات حول سلامة تلقي العديد من اللقاحات في يوم واحد، ولم تؤكد الوزارة مكان وقوع الحادث.

وأكدت أنه “تم تصميم لقاح كوميرناتي، الذي نستخدمه ، بناءً على البيانات السريرية المبكرة التي تحدد الكمية المناسبة لإعطاء استجابة مناعية جيدة ولإعطاء ملف تعريف أمان جيد، ونحن نعلم أن اللقاح ذو الجرعات العالية يخلق المزيد من الآثار الجانبية”.

وأوضحت أنه “لذلك هذا بالتأكيد غير موصى به، وليس لدينا دليل على الآثار الجانبية التي قد يعاني منها شخص ما مع هذه الكمية من اللقاح، وهذا ليس آمن ، ويعرض هذا الشخص للخطر”.

وكشف موقع استاف في أكتوبر الماضي، أن الشرطة قد تم تحذيرها من أن الناس قد ينتحلون هويات الآخرين ويحصلون على تطعيمات Covid-19 نيابة عنهم.

ويقول متحدث باسم وزارة الصحة لموقع ستاف، في ذلك الوقت إن العاملين في برنامج اللقاح والتحصين لفيروس كورونا أبلغوا الشرطة بالاحتيال.

وأضاف: “يعمل الممارسون الطبيون في بيئة عالية الثقة ويعتمدون على الأشخاص للتصرف بحسن نية لمشاركة المعلومات بدقة للمساعدة في علاجهم.

وأوضح:”هذا يعرض للخطر الشخص الذي يتلقى التطعيم بهوية مفترضة والشخص الذي سيُظهر سجله الصحي أنه قد تم تطعيمه عندما لم يحصل، وأن الشخص الذي تلقى التطعيم باسم شخص آخر لن يحصل على التطعيم في سجله الصحي الشخصي”.

ويقول المتحدث، إن تعزيز عملية تحديد الهوية قبل أن يحصل شخص ما على التطعيم قد يخاطر بتقليل المشاركة، ويعمل بشكل مباشر ضد هدفنا المتمثل في تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس”.

وأضاف:”الأشخاص الذين ليس لديهم شكل من أشكال التعرف على الصورة، هم أشخاص معرضون للخطر، ومنهم مشردون أو عابرون ، كبار السن ، شباب ، ذوو إعاقات، ونحن لا نريد أن نضع حواجز أمام تطعيمهم”.

ويذكر أنه في نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح.

وتلقى حوالي 89% من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا، وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.