نيوكاسل يستهدف التعاقد مع حاج موسى

تكثف تحركاتها للتعاقد مع الدولي الجزائري

عاد الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، جناح نادي فينورد الهولندي، إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تقارير إعلامية تؤكد اقترابه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نادي نيوكاسل يونايتد.

كشف موقع “فوتبول بريمور” الهولندي أن إدارة “الماكبايس” تكثف تحركاتها للتعاقد مع اللاعب، ورجّح حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب مباشر من المدرب الألماني ماتياس يايسله المرشح لتولي القيادة الفنية لنيوكاسل، والذي سبق له محاولة ضم حاج موسى أثناء إشرافه على الأهلي السعودي، غير أن الجناح الجزائري فضل الاستمرار في أوروبا آنذاك.

ورغم ارتباط حاج موسى بعقد يمتد لأربعة مواسم مع فينورد، إلا أن إدارة الفريق الهولندي لا تمانع بيع عقده في حال وصول عرض مالي مناسب، حيث تطمح للحصول على نحو 40 مليون يورو للتخلي عن خدماته، بغرض توفير سيولة مالية تتيح لها إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو.

ويدخل نيوكاسل سوق الانتقالات بتمويل ضخم ناتج عن مبيعات قياسية لبعض نجومه، أبرزها انتقال أنتوني غوردون إلى برشلونة مقابل أكثر من 80 مليون يورو، ورحيل ساندرو تونالي إلى توتنهام بصفقة بلغت 115 مليون يورو. وتمنح هذه الموارد المالية الهائلة إدارة الإنجليز مرونة واسعة لحسم صفقة حاج موسى، ليكون أحد الخيارات الأساسية لتدعيم الخط الهجومي للفريق في المرحلة المقبلة.