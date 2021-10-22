-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء الزي العربي

سليم.ع
  • 554
  • 0
نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء الزي العربي

طلب نادي نيوكاسل جماهيره بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط خلال حضور المباريات.

وظهر عدد من مشجعي نيوكاسل وهم يرتدون أغطية للرأس في مباراة توتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ السعوديين على النادي.

وقال النادي في بيان له: “نطلب من المشجعين الذين لم يعتادوا على ارتداء هذا الزي الامتناع عن ذلك، وهناك احتمال بأن ارتداء الثياب بهذا الأسلوب غير لائق ثقافيا ويخاطر بالتسبب في إساءة الآخرين”.
للإشارة فإن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذ على نادي نيوكاسل في السابع من الشهر الجاري.

مقالات ذات صلة
“إيتوزا”: تمديد سير الحافلات إلى غاية الثانية عشر ليلا

“إيتوزا”: تمديد سير الحافلات إلى غاية الثانية عشر ليلا

منظمة حماية المستهلك: حجز لحم مفروم ممزوج بمسحوق حفظ الجثث في وهران

منظمة حماية المستهلك: حجز لحم مفروم ممزوج بمسحوق حفظ الجثث في وهران

ازدحام وغياب البروتوكول الصحي في رحلات الترامواي بالعاصمة

ازدحام وغياب البروتوكول الصحي في رحلات الترامواي بالعاصمة

لجان ولائية لرصد المخازن وغرف التبريد المشبوهة

لجان ولائية لرصد المخازن وغرف التبريد المشبوهة

36 بالمائة من النساء في سن اليأس يعانين هشاشة العظام

36 بالمائة من النساء في سن اليأس يعانين هشاشة العظام

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد