نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء الزي العربي

طلب نادي نيوكاسل جماهيره بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط خلال حضور المباريات.

وظهر عدد من مشجعي نيوكاسل وهم يرتدون أغطية للرأس في مباراة توتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ السعوديين على النادي.

وقال النادي في بيان له: “نطلب من المشجعين الذين لم يعتادوا على ارتداء هذا الزي الامتناع عن ذلك، وهناك احتمال بأن ارتداء الثياب بهذا الأسلوب غير لائق ثقافيا ويخاطر بالتسبب في إساءة الآخرين”.

للإشارة فإن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذ على نادي نيوكاسل في السابع من الشهر الجاري.