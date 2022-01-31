نيوكوف.. سلالة جديدة قادمة من ووهان تزرع الرعب
أعلن علماء صينيون عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا باتت تثير الرعب، أطلقوا عليها اسم “نيوكوف”، بعد دراسة حديثة أجروها في مدينة ووهان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وجد العلماء السلالة الجديدة بين الخفافيش وتحدثوا عن إمكانية اختراقها الخلايا البشرية بطريقة كوفيد- 19 نفسها.
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.
وعبّر العلماء عن مخاوفهم من السلالة المكتشفة حديثًا، والتي يحتمل أن تكون أكثر خطورة من سلالات سابقة، حيث ذكروا في ورقتهم البحثية التمهيدية، أن “نيوكوف” على بعد “طفرة واحدة ليصبح خطيرا على البشر”.
حسب تقارير يوهان في الصين ، هناك سلالة NeoCov لو انتشرت ، راح تفتك ب ٪٣٣ من سكان الارض . السلالة موجود حاليا في الخفافيش وعلى بعد طفرة واحده لتنتقل للانسان. لذالك ننصح اخواننا في الصين بشربة العدس 🫕
— Khalid Alzhrani (@KhalidZhrani1) January 31, 2022
وقالت بعض التقارير إن “نيوكوف”، نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، وإنها ليست جديدة تماماً، وذلك وفقاً لبحث جديد نشره موقع “بيو ركسيف”.
وظهرت المخاوف الجديدة في حين لا يزال العالم يصارع المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار، فيما حذر علماء من أن مخاطر “نيوكوف” تكمن في زيادة معدل الوفيات والانتقال السريع.
لا حول ولا قوة الا بالله الصحة العالمية تعلن عن ظهور فايروس جديد في الصين ينتقل من الحيوان للإنسان أطلق عليه أسم Neocov أكثر فتكاً من كورونا ومتحوراتها لكن خطورته علمياً لم تدرس بعد . pic.twitter.com/hwtvN4ZD6j
— ✨أهل رميثية✨ (@Rumathiya) January 27, 2022
ويرتبط فيروس “NeoCov” بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي تم اكتشافها لأول مرة بين عامي 2012 و2015، لكنه مشابه جدًا لـSARS-CoV-2، وهو فيروس كورونا المنتشر بين البشر، وفقًا لموقع “بيزنس إنسايدر”.
مواصفات السلالة الجديدة من #كورونا في ووهان الصينية NeoCov#
◀️مرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS
◀️اكتشف في مجموعة من الخفافيش في جنوب إفريقيا
◀️ينتشر حاليا بين الحيوانات فقط
◀️طفرة واحدة فقط تكفي للفيروس ليتمكن من التسلل إلى الخلايا البشرية https://t.co/p3r9VKZU4b
— د.اسحاق احمد الكندري (@ishaq_777) January 28, 2022
وتعليقًا على المخاطر المحتملة للسلالة الجديدة، قال خبراء من مركز أبحاث علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا، في بيان، “إن مركز أبحاث Vector على دراية بالبيانات التي حصل عليها الباحثون الصينيون حول الفيروس الجديد”.