نيوكوف.. سلالة جديدة قادمة من ووهان تزرع الرعب

أعلن علماء صينيون عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا باتت تثير الرعب، أطلقوا عليها اسم “نيوكوف”، بعد دراسة حديثة أجروها في مدينة ووهان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وجد العلماء السلالة الجديدة بين الخفافيش وتحدثوا عن إمكانية اختراقها الخلايا البشرية بطريقة كوفيد- 19 نفسها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحيوانات البرية تعدّ مصدرا لأكثر من 75 في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.

وعبّر العلماء عن مخاوفهم من السلالة المكتشفة حديثًا، والتي يحتمل أن تكون أكثر خطورة من سلالات سابقة، حيث ذكروا في ورقتهم البحثية التمهيدية، أن “نيوكوف” على بعد “طفرة واحدة ليصبح خطيرا على البشر”.

وقالت بعض التقارير إن “نيوكوف”، نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، وإنها ليست جديدة تماماً، وذلك وفقاً لبحث جديد نشره موقع “بيو ركسيف”.

وظهرت المخاوف الجديدة في حين لا يزال العالم يصارع المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار، فيما حذر علماء من أن مخاطر “نيوكوف” تكمن في زيادة معدل الوفيات والانتقال السريع.

ويرتبط فيروس “NeoCov” بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي تم اكتشافها لأول مرة بين عامي 2012 و2015، لكنه مشابه جدًا لـSARS-CoV-2، وهو فيروس كورونا المنتشر بين البشر، وفقًا لموقع “بيزنس إنسايدر”.

وتعليقًا على المخاطر المحتملة للسلالة الجديدة، قال خبراء من مركز أبحاث علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا، في بيان، “إن مركز أبحاث Vector على دراية بالبيانات التي حصل عليها الباحثون الصينيون حول الفيروس الجديد”.