نيويورك تايمز: البيض أصبح نوعا من الترف في مصر!

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن شراء البيض أصبح نوعا من الترف في مصر، أما اللحوم فهي خارج المائدة بالنسبة لعائلات الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وبحسب التقرير فإن انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف، أثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

ولهذا السبب أصبحت الرسوم المدرسية والنفقات الطبية أكثر صعوبة، حتى على عائلات الطبقة المتوسطة.

وقال مصريون للصحيفة الأمريكية إنهم يحاولون البقاء على قيد الحياة، بالرغم من عملهم في عدة وظائف.

للذكر، فإن الأزمة المصرية بدأت في فيفري الماضي، وتحديدا بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وذلك بسبب الاعتماد على الصادرات من هذين البلدين.

وكشفت تداعيات الحرب حسب الصحيفة عن عيوب عميقة في الطريقة التي أدار بها الرئيس المصري ومساعدوه الاقتصاد.

وهو ما “عرض قيادتهم لمستويات خطيرة من النقد من شعبهم والشركاء في الخارج على حد سواء”.

في ذات السياق، وبعد وصول طبق البيض إلى 95 جنيهًا، قال وزير التموين المصري إن الأسعار ارتفعت في العالم كله وليس في مصر فقط.

الجزائر تعاني من نفس الأزمة

شهدت الجزائر خلال العام 2022 و2023 ارتفاعا في أسعار البيض، مادفع رواد الشبكات لإطلاق حملات المقاطعة.

وحت عنوان “خليه يفقس”، ندد جزائريون بالارتفاع المستمر لأسعار البيض، الذي وصل مؤخرا إلى 25 دج للحبة الواحدة.

وأرجع الأمين العام للمجلس الوطني المهني لتربية الدواجن سبب ارتفاع والتهاب أسعار “البيض”، إلى غلاء أسعار أعلاف الدجاج.

وأبدى المواطنون انخراطهم في حملة مقاطعة شراء البيض، مؤكدين بأن المستهلك هو الحلقة الأقوى في السلسلة.