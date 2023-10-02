نيويورك تايمز : روسيا تستعد لاختبار صاروخ نووي جديد

قالت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه وفقا لصور الأقمار الإصطناعية وبيانات الطيران فمن المحتمل أن روسيا تستعد لاختبار صاروخ كروز، تجريبي يعمل بالطاقة النووية.

نيويورك تايمز وفي تقريرها الذي نشرته اليوم، الإثنين 2 أكتوبر، قالت أنه من المحتمل أيضا أن تكون روسيا قد اختبرت مؤخرا صاروخا يبلغ مداه آلاف الكيلومترات.

الجريدة قالت أن تحركات الطائرات والمركبات التي تم رصدها في قاعدة، وبالقرب منها، في منطقة القطب الشمالي النائية في روسيا مع الاستعدادات التي تم إجراؤها سابقا لاختبارات الصاروخ، المعروف باسم Burevestnik أو SSC-X-9 Skyfall، في عامي 2017 و2018.

كما أضافت أن روسيا أصدرت إشعارا جويا يوم 31 أوت بشأن “منطقة خطر مؤقتة”، حيث نصحت الطيارين بتجنب المنطقة القريبة من موقع الإطلاق. ومنذ ذلك الحين تم تمديد الإشعار عدة مرات. وهو نفس الإشعار الذي أصدرته روسيا، عام 2019، أثناء تجربتها لصاروخ بورفيستنيك.

نيويورك تايمز، ونقلا عن خبراء، قالت أن الصاروخ خطير ليس فقط في قدرته على حمل رأس حربي نووي قوي، ولكن في قدرته على إطلاق انبعاثات مشعة ضارة إذا انفجر الصاروخ أو تعطل أثناء الاختبار.

الصحفية قالت أيضا أن البيت الأبيض رفض التعليق على النتائج التي توصلت إليها.