نيويورك تغرق بسبب الفيضانات والسلطات تعلن حالة الطوارئ

تسبب تساقط كثيف للأمطار في نيو يورك الأمريكية بتعطيل كامل للمدينة، وهذا بعد أن تسببت الأمطار الرعدية بفيضانات غطت شوارع المدينة.

تسبب تساقط كثيف للأمطار في نيو يورك الأمريكية بتعطيل كامل للمدينة، وهذا بعد أن تسببت الأمطار الرعدية التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة بفيضانات غطت شوارع المدينة وشلت الحركة فيها.

الفيضانات كانت نتيجة تساقط 20 سم من الأمطار وذلك منذ يوم الجمعة في منتصف الليل. حسب ما تناقلته وسائل إعلامية فكمية الأمطار التي تساقطت في أقل من 24 ساعة، تعادل ما كان يتساقط على المدينة طيلة شهر كامل. وهو ما يجعل نيويورك تعرف أكثر شهر مطرا منذ 140 سنة.

الفيضانات التي خلفتها هذه الأمطار تسببت في تعطيل حركة السير والميترو، كذلك المطار. السلطات أعلنت حالةالطوارئ كما أنها وجهت رسائل للمواطنين طلبت منهم الحذر.

“إدا كنتم في بيوتكم فابقوا فيها ولا تخرجوا، إذا كنتم في العمل أو في المدرسة، فابقوا في مكان آمن الآن. جزء من الميترو غمرته المياه ومن الصعب التنقل في المدينة”، هذا ما قاله عمدة نيويورك يوم أمس الجمعة صباحا.