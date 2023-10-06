نيويورك : نواب يطالبون الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي

قال رئيس مجموعة الصداقة مع الصحراء الغربية أنه يتعين على الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي، هذا خلال مداخلته اليوم الجمعة، 6 أكتوبر في نيويورك.

قال رئيس مجموعة الصداقة مع الصحراء الغربية، ميلود تسيوح، أنه يتعين على الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي، هذا خلال مداخلته اليوم الجمعة، 6 أكتوبر في نيويورك.

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة “الجزائر -الصحراء الغربية”، ميلود تيسوح، قال خلال مداخلته في أشغال لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإطار الوحيد والمقبول لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما عبر أيضا البرلماني الجزائري عن أسفه على تقاعس المجتمع الدولي وعجز هيئة الأمم المتحدة عن ضمان الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وهذا بالرغم من عديد اللوائح والقرارات الأممية التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها منها تلك المتعلقة خصوصا بالقضية الصحراوية.

ميلود تسيوح قال أن “عدم تطبيق هذه القرارات الأممية شجع الاحتلال المغربي على المضي قدما في انتهاك حق الشعب الصحراوي في العدالة والحرية.” كي يختم كلمته مؤكدا بأنه “يتعين على الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه الصحراء الغربية ووضع حد لنهب مواردها الطبيعية واضطهاد شعبها”.

لا يوجد غزو مدان وآخر مقبول

النائب عن المجلس الشعبي الوطني محمد واكلي، من جهته، وخلال مداخلته اليوم أمام اللجنة الأممية، قال أنه “لا يوجد غزو مدان وٱخر مقبول”.

كما استنكر أيضا عدم تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشددا على ضرورة نبذ سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع هذه القضية.

محمد واكلي عاد أثناء مداخلته إلى الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بخصوص القضية سنة 1975 والذي أكدت فيه عدم وجود أية أدلة مادية تثبت روابط سيادية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو جمهورية موريتانيا. إضافة إلى عديد القرارات الأممية الكافلة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

النائب عن المجلس الشعبي الوطني جدد التذكير بموقف الجزائر المنسجم مع الشرعية الدولية ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق عقيدة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.