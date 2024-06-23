هؤلاء أصحاب الأولوية لاستلام “فيات دوبلو” الجزائرية

طلبها عبر الأنترنت ممكن.. لكنه لا يمثل التزاما من أي طرف

أعلنت “فيات الجزائر”، أن “دوبلو الجزائرية” التي خرجت من مصنع طفراوي بوهران متوفرة للتسجيل والطلب عبر منصتها الإلكترونية على الأنترنت بسعر 274 مليون سنتيم، لكن العملية لا تعد إطلاقا بمثابة التزاما لا من طرف الشركة ولا من قبل الزبون، كما حدّدت من هم الزبائن أصحاب الأولوية في استلام هذا الطراز من السيارات الجزائرية.

وأوضحت “فيات الجزائر”، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن منصة التسجيل متوفرة على موقع الشركة “fiat.dz” الرسمي على الأنترنت، لكنها شدّدت على أن هذا التسجيل لا يعد بأي حال من الأحوال التزاما من أي طرف، مشيرة إلى أنه بمجرد فتح باب الطلبيات، سيتم الاتصال بهؤلاء الزبائن المسجلين، مع تقديم عروض مفصّلة عن الطرازات الحالية والمستقبلية.

وبحسب بيان “فيات الجزائر”، فإن أولى سيارات “فيات دوبلو” التي تم إنتاجها في طفراوي بولاية وهران وتوزيعها عبر شبكة علامة “فيات” التجارية، مخصّصة كأولوية للزبائن الذين ينتظرون تسليم سيارة “دوبلو”، موضّحا بأن هؤلاء الزبائن عبّروا عن رغبتهم في الإبقاء على طلباتهم واختيار سيارة “فيات دوبلو” المصنعة في الجزائر.

وفي خانة التسجيل، يجب على صاحب الطلب أن يدوّن اسمه ولقبه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني والولاية التي يقطن بها، في حين أن خانة اختيار الطراز تشير فقط إلى موديل واحد ووحيد، وهو “دوبلو” المصنعة في الجزائر، مع إمكانية تدوين رسالة إلى الشركة في ختام عملية التسجيل، وأرفقت الخطوة بعبارة تنبيهية تتضمن أن العملية لا تعد بمثابة التزام من أي طرف، أي لا من جهة الشركة ولا من قبل الزبون.

وعن الخصائص التقنية لـ”دوبلو” النفعية المنتجة بوحدة طفراوي بوهران، تشير وثيقة لـ”فيات الجزائر”، إلى أنها متوفرة في لونين الأول رمادي فاتح والثاني أبيض جيلاتو، مزوّدة بمحرك “ديزل” بسعة 1.6 لتر “آش.دي.آي” 1560 سنتيمتر مكعب، بقدرة 6 أحصنة، وقادر على توليد 92 حصانا، كما يتوفر “دوبلو الجزائري” على علبة سرعات يدوية بخمس روابط.