هؤلاء الأشخاص ممنوع عليهم تناول الطماطم!

كشفت العديد من الدراسات العلمية أن هناك أشخاصا ممنوع عليهم تناول الطماطم نظرا للتهديد الكبير الذي تشكله على صحتهم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات المرضية الثلاث ينبغي عليهم تجنب تناول الطماطم بشكل فوري وهي:

1.حصوات بالكلى.

2. أمراض بالمعدة.

3. التهاب وقرحة المعدة.

ويرجع السبب في منع هؤلاء من تناول الطماطم، حسب الخبراء، إلى احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية.

ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.

يذكر أن الطماطم المعالجة حراريا تعد أكثر فائدة من تلك الطازجة، لذا قبل استخدامها ينصح بأن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.

وفي وقت سابق، حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة ويمكن أن يتسبب بالتسمم وظهور حصوات الكلى والغيبوبة.

وقالت ماريا روزانوفا في مقابلة مع القناة الخامسة الروسية، إن الطماطم المزروعة بالقرب من الطرقات أو بالقرب من المؤسسات الكيميائية يمكن أن تسبب ضررا للصحة.

وبحسب الخبيرة فإن الطماطم التي تنمو بالقرب من هذه الأماكن تتراكم فيها أملاح المعادن الثقيلة، كما أن الطماطم غير الناضجة تشكل خطرًا أيضا.

ويعتقد الكثيرون أن لون الطماطم يدل على حلاوة مذاقها وطراوتها، ما يدفع عشاق الطماطم إلى تفضيل شراء الطماطم ذات اللون الأحمر الغامق جدا. فهل فعلا لون البندورة يدل على مذاقها؟

للطماطم أنواع متعددة ما يجعل الاختلافات في شكلها ولونها كثيرة جدا، فهناك طماطم كبيرة وأخرى بيضوية أو صغيرة تتميز بطعمها الحلو. ومهما اختلفت أشكال الطماطم، إلا أنه لا يمكن للونها أن يبوح عن مذاقها.

ينبغي على محبي الطماطم الابتعاد عن تناول الطماطم غير الناضجة، فإذا كانت الطماطم خضراء وغير ناضجة ، فهذا يعني أنها تحتوي على مادة السولانين وهي مادة قد تكون قاتلة أحيانا وفقا لما أكده مركز خدمات استعلامات المستهلك الألماني “Aid”.

وبحسب تقرير لموقع “فوكوس” الألماني، فإن تناول السولانين مضر ويمكن أن يؤدي للإصابة بصداع وآلام في المعدة وغثيان وقيء وحرقة في الحلق.

ويمكن للسولانين أن يصبح قاتلا، إذا زادت كميته عن 6 ميللغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم. لذا يشدد خبراء التغذية على ضرورة الامتناع الكبار والصغار بشكل خاص عن تناول الطماطم غير الناضجة.