هؤلاء الجزائريون المعنيون بالحج في قرعة جديدة

السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون من الداخل والخارج

قررت المملكة العربية السعودية رفع عدد الحجاج هذا الموسم إلى مليون حاج، في حين تنتظر الجزائر حصتها الرسمية لتحديد قائمة الأشخاص المعنيين بالحج، في وقت تشير مصادر “الشروق” إلى اتجاه السلطات العليا في البلاد إلى إجراء قرعة لغربلة قائمة الحجاج الفائزين خلال سنتي 2020 و2021 بمجرد الإعلان الرسمي عن فتح الموسم.

أعلنت السعودية، السبت، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا الموسم من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد 19 قبل عامين السلطات السعودية على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وحسب بيان صادر عن المملكة، فقد “تقرر رفع عدد الحجاج وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية المعلنة عنها في وقت سابق من بينها أن يكون “حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية”.

في وقت لا يزال الجزائريون يتساءلون عن مصير الحج هذا الموسم وعن الفئات المعنية به، لاسيما أن” كوطة” الجزائر وغيرها من الدول تقلصت إلى 75 بالمائة، وهو ما أكدته – مصادرنا- التي كشفت عن توجه الحكومة نحو فتح الموسم بعد أسابيع فقط من إعلانها عن عودة رحلات العمرة.

وبخصوص الأشخاص المعنيين بالحج لاسيما أن قائمة 2020 و2021 لا تزال على حالها بسبب تعليق المناسك أشار – مصدرنا- إلى عقد اجتماع وزاري قريبا لتحديد القائمة، والتي تكون بناء على الحصة المحددة من قبل السعوديين، حيث يتم إجراء قرعة جديدة خاصة فقط بقوائم السنتين الماضيتين مع استبعاد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة فما فوق حسب الشروط المحددة من قبل المملكة العربية السعودية مع الإبقاء على أسماء هؤلاء إلى حين الإفراج عن كافة الشروط في المواسم المقبلة، ليبقى التساؤل مطروحا هل الجزائر قادرة على تنظيم رحلات الحج أو لا؟ خاصة أن السنوات الماضية أخذت عملية التحضير لانطلاق الموسم قرابة السنة مابين الاتفاقيات والعقود والمسار الإلكتروني وغيرها من التحضيرات التي تستغرق وقتا طويلا ومفاوضات مارطوانية.

للإشارة، فقد بلغ عدد الحجاج سنة 2019 نحو 2.5 مليون حاج، لكن بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام الموالي إلى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة، واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا “بي سي آر” سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة، وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل، وجه الديوان الوطني للحج والعمرة إنذارا كتابيا للوكالات السياحية المخالفة لدفتر الشروط المحدد لنشاط العمرة، وذلك بعد دراسة اللجنة المختصة للمخالفات وقعت فيها تلك الوكالات السياحية التي لم يحدد عددها.

وأفاد بيان للديوان، السبت، أنه على إثر استئناف نشاط العمرة وخلال الرحلات الأولى سجلت المصالح التابعة للديوان الوطني للحج والعمرة المكلفة بالمتابعة على مستوى مطارات إقلاع المعتمرين عدم التزام بعض وكالات السياحة والأسفار ببنود دفتر الشروط.

ودعا الديوان كافة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم نشاط العمرة هذا الموسم الالتزام الصارم ببنود دفتر الشروط ضمانا لحسن التكفل بالمعتمرين الجزائريين بما يؤهلهم لأداء مناسكهم في أحسن الظروف.