هؤلاء اللاعبون الجزائريون الذين تألقوا في عام 2021

يتقدمهم رياض محرز ويوسف بلايلي

تفصلنا ساعات فقط عن نهاية عام 2021 الذي كان فأل خير على كرة القدم الجزائرية، بعد تتويج المنتخب الوطني المحلي المدعم باللاعبين المحترفين في الدوريات العربية ببطولة كأس العرب 2021 بقطر بالنتيجة والأداء، وأياما قليلة فقط قبل شروع المنتخب الأول في حملة الدفاع عن لقبه في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والمقررة في الفترة الممتدة من 9 جانفي إلى 6 فيفري من العام المقبل.

وعرف عام 2021 بروز بعض اللاعبين الجزائريين سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطني، ورغم التألق اللافت لبعض الأسماء خلال كأس العرب 2021 بقطر، في صورة ياسين براهيمي وسفيان بن دبكة وإلياس شتي، إلا أن بعض اللاعبين كانوا الأفضل عطفا على مشوارهم طوال العام، حيث اخترنا خمسة لاعبين كانوا الأفضل في المجل عام 2021.

كان رياض محرز وكالعادة النجم الأول لكرة القدم الجزائرية عام 2021 بفضل الأرقام والألقاب التي سجلها وحصدها مع مانشستر سيتي الانجليزي والإحصائيات التي بصم عليها مع المنتخب الجزائري، حيث نجح محرز في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع المان سيتي، ليكون ثاني لاعب جزائري يحقق هذا الانجاز بعد الأسطورة رابح ماجر، ورغم فشله في التتويج باللقب إلا أن الجميع يؤكد بأنه المهندس الأول لوصول كتيبة غوارديولا إلى النهائي، بدليل مباراته الأسطورية أمام باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي، كما توج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز وكأس الرابطة مع المان سيتي الموسم الماضي، وسجل بداية قوية هذا الموسم، بدليل تصدره لقائمة هدافي النادي بـ12 هدفا، في حين لعب 9 مباريات مع “الخضر” سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ما يبرز تأثيره الكبير على نتائج “محاربي الصحراء”.

أما اللاعب الثاني فهو يوسف بلايلي، الذي قال جمال بلماضي بشأنه في أحد تصريحاته بأنه يضعه في نفس مكانة محرز من حيث الأهمية والتأثير في المنتخب الوطني، خاصة بعد التألق اللافت لنجم نادي قطر القطري السابق في كل مباريات “محاربي الصحراء” خلال عام 2021، حيث كان وراء نتائجه الجيّدة وأغلب أهدافه بوصفه ملك التمريرات الحاسمة بعد أن نجح في صناعة 13 هدفا وتسجيل هدف واحد خلال 11 مباراة مع المنتخب الأول، كما أسهم كذلك في تتويج المنتخب المحلي بكأس العرب 2021 في قطر، بعد أن نجح في صناعة 3 أهداف وتسجيله لهدفين خلال خمس مباريات، منها الهدف الأسطوري الذي سجله في مرمى المنتخب المغربي بالدور ربع النهائي لكأس العرب، ورغم أن بلايلي لم يحدد وجهته المستقبلية لحد الساعة بعد فسخ عقده مع نادي قطر، إلا أنه سيظل أحد أسلحة بلماضي خلال كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

إلى ذلك، كان نجم نادي تفينتي الهولندي بمثابة اكتشاف الجزائريين عام 2021، بعد أن استدعاه جمال بلماضي إلى المنتخب الأول شهر مارس الماضي بشكل مفاجئ، ليتحول بعد فترة قصيرة جدّا إلا أحد أعمدة المنتخب الوطني في وسط الملعب، ولاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، فمنذ مباراته الأولى أمام زامبيا في تصفيات كأس إفريقيا شارك اللاعب الواعد (23 سنة) في 8 مباريات أساسيا من أصل 10 لعبها المنتخب الأول عام 2021، ويقدم زروقي أيضا مستويات قوية مع تفينتي في الدوري الهولندي منذ الموسم الماضي، وعززها بأرقامه المذهلة منذ تحوله إلى لاعب دولي في المنتخب الجزائري، خاصة خلال الموسم الجاري، بعد أن شارك 19 مرة أساسيا في نفس العدد من المباريات، سجل خلالها 4 أهداف، ويُعّول بلماضي كثيرا على زروقي في كأس أمم إفريقيا المقبلة من أجل المساهمة في الحفاظ على اللقب.

من جهة أخرى، يعد آدم نجل الدولي السابق مليك زرقان، والذي انتقل إلى نادي شارلوروا البلجيكي مع بداية الموسم الجاري، من اللاعبين الواعدين لكرة القدم الجزائرية، وهو الذي نجح في الحصول على ثقة بلماضي، رغم أنه كان ينشط في الدوري الجزائري مع نادي بارادو، قبل أن ينجح أدم زرقان في فرض نفسه في الدوري البلجيكي، ما جعله محل أطماع عديد الأندية الأوروبية بعد أشهر قليلة من احترافه خارج الجزائر، حيث شارك أساسيا في 17 مناسبة من أصل 19 مباراة لعبها مع نادي شارل لوروا لحد الآن، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف أخرى، وهي نفس المعطيات التي تنطبق على محمد أمين عمورة، حيث يراهن جمال بلماضي كثيرا على نجم وفاق سطيف السابق ليكون المهاجم المستقبلي لـ”الخضر”، وتعويض الاعتزال المحتمل لإسلام سليماني بعد كأس العالم، ورغم اختلاف القدرات الهجومية بين الأخير وعمورة، إلا أن نجم نادي لوغانو السويسري حاليا يملك مواصفات المهاجم الكبير القادر على تقديم الإضافة للمنتخب الجزائري، بعد أن كان تألق الموسم الماضي مع وفاق سطيف في الدوري الجزائري وحلّ ثانيا في ترتيب أفضل الهدافين، ما سمح له بالاحتراف في الدوري السويسري، الذي يريده محطة للانتقال إلى دوري أقوى، وستكون مشاركة اللاعب الشاب (21 عاما) في كأس أمم إفريقيا المقبلة فرصة كبيرة له لاكتساب الخبرة باحتكاكه مع نجوم من الصنف الأول، في صورة رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وغيرهم.