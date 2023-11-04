هؤلاء المرشحون في الكواليس لقيادة الأفلان

بينهم وزراء سابقون وأعضاء لجنة مركزية ونواب بالبرلمان

قبل أسبوع واحد عن انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحزب جبهة التحرير الوطني المُزمع تنظيمه بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أيام 11 و12 و13 نوفمبر الجاري، بدأت أسماء بعض الوجوه السياسية في الأفلان تظهر كأسماء مرشحة لتولي منصب الأمانة العامة خلفا للأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي.

ورغم أن القانون الأساسي للحزب واضح بشأن الترشيحات الخاصة بمنصب الأمانة العامة للأفلان، والتي يُعلن عنها بمجرد انتخاب الأعضاء الجُدد للجنة المركزية في المؤتمر وأي ترشيح خارج هذه الأطر يعتبر حسب قواعد الحزب غير قانوني، إلا أن ذلك لم يمنع مناضلي وقيادات الأفلان من تداول بعض الأسماء الحزبية باعتبارها مرشحة بقوة لتولي منصب الأمانة العامة للحزب.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن من بين الأسماء المتداولة في أروقة الحزب لتولي هذا المنصب 7 قيادات أفلانية من بينها وزراء سابقون ونواب وسيناتورات وحتى أعضاء باللجنة المركزية، بمن فيهم اسم الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي.

ومن بين الذين يُتوقع ترشحهم خلال المؤتمر- تضيف مصادرنا – عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي جابري الغازي، الذي سبق وأن كان منتخبا عن ولاية بشار في العهدة النيابية الماضية، كما يُضاف إلى القائمة زميله السيناتور نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خرشي الذي يحظى هو الأخر بدعم داخل الغرفة العليا للبرلمان، والوزير الأسبق الهاشمي جيار المعين ضمن قائمة الثلث الرئاسي.

ويطرح كذلك اسم القيادي وعضو البرلمان لعهدتين، علي مرابط، الذي سبق وأن تمت إدانته رفقة مجموعة من القيادات بعقوبة سجن موقوفة النفاذ من قبل المحكمة في قضية ما يعرف باقتحام مقر الأفلان بحيدرة.

من جهته، أعلن الوزير السابق بوجمعة هيشور الترشح لتولي منصب الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر المنتظر، حيث قال في فيديو نشره عبر صفحته على “الفايسبوك” أنه يريد “وضع خبرته في خدمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي انضم إليه في سن مبكرة”.

وسبق لهيشور أن شغل عدة مناصب وزارية في الفترة السابقة، منها وزير الشباب والرياضة ووزير الاتصال ووزير تكنولوجيا البريد والاتصال.

ويبدو أن الظهور الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الأسبق للحزب عبد العزيز بلخادم، قد أعاد إحياء الأمل لدى محبيه داخل الأفلان الذين طالبوه بالترشح في المؤتمر المقبل للحزب، حيث ظهر بلخادم قبل أسبوعين بعد غياب طويل تحدث خلالها عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة .

وحسب ما تنص عليه المادة 35 من القانون الأساسي للحزب، فإن اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر هي من تتولى انتخاب الأمين العام للحزب لمدة خمس سنوات، وتقوم أيضا بإعداد النظام الداخلي للحزب ونظامه الداخلي، وتعمل على تحديد الأولويات والسهر على تطبيق البرنامج العام للحزب، إلى جانب السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للافلان، وتنشيط الحياة الحزبية في مختلف المجالات، إضافة لتجسيد الخط السياسي للحزب وفق قرارات ولوائح المؤتمر.