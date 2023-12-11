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الجزائر

هؤلاء المناولون لمرافقة مصنع فيات بوهران

حسان حويشة
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هؤلاء المناولون لمرافقة مصنع فيات بوهران

إثنا عشر (12) شركة هو عدد المناولين الذين تم اعتمادهم لمرافقة مصنع العلامة الإيطالية فيات بطفراوي بولاية وهران، الذي سيدشن لاحقا اليوم الإثنين.

ومن بين الشركات التي لاحظت الشروق ادراجها على قائمة المناولين المعتمدين بمصنع فيات بطفراوي، مجمع سيفيتال، الذي سيتولى تزويد المصنع بالزجاج، وتوسيالي التركية للحديد الصلب، واريس للعجلات المطاطية، وشركة ساريل المتخصصة في البلاستيك، ومارتور التي تنتج المقاعد الخاصة بالمركبات، سيتال للكوابل الكهربائية وفاكوم للبطاريات وشركة اوللد قويدر المتخصصة في التبريد.

ومن المنتظر أن يدشن المصنع بخروج أول سيارة فيات 500 جزائرية في وقت لاحق الإثنين، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ونائب وزير المؤسسات وعلامة صنع في ايطاليا، فالنتينو فالنتيني، وسفير روما بالجزائر جيوفاني بولييزي والرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس كارلوس تافاريس.

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