هؤلاء خارج قائمة “المحاربين” شهر سبتمبر المقبل

بسبب وضعيتهم وابتعادهم عن المنافسة منذ ماي الماضي

باشر الناخب الوطني، جمال بلماضي، التحضير للتربص القادم للمنتخب الوطني، المقرر شهر سبتمبر المقبل، الذي ستتخلله مباراتان، الأولى رسمية أمام تنزانيا في الـ 7 من ذات الشهر بملعب 19 ماي 1956 بعنابة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والمباراة الثانية ودية أمام بطل إفريقيا، منتخب السينغال، التي من المقرر أن تجري بالعاصمة داكار في الـ12 من نفس الشهر.

وفي ذات الإطار، شرع المدرب الوطني في ضبط قائمة اللاعبين المعنيين للمشاركة في التربص القادم، التي ينتظر أن تسقط منها بعض الأسماء الأساسية، بحسب ما أشارت إليه بعض المصادر الإعلامية الموثوقة، وتؤكده عديد المؤشرات والمعطيات.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للغياب عن التربص القادم للمنتخب الوطني والمباراتين أمام تنزانيا والسينغال، الثلاثي إسلام سليماني، يوسف بلايلي ونبيل بن طالب.

وتبقى وضعية المهاجم يوسف بلايلي لحد الآن تراوح مكانها، هو الذي كان توقف عن اللعب منذ شهر أفريل الماضي، بعد قراره الانسحاب من نادي أجاكسيو الفرنسي، وهو ما كان كلفه الابتعاد عن المنتخب الوطني في التربص الأخير.

وفي وقت شرع فيه أغلبية اللاعبين الجزائريين في التحضير رفقة فرقهم للموسم الجديد، لا يزال يوسف بلايلي يبحث عن فريق، رغم عديد الاقتراحات التي وصلته من داخل وخارج الوطن.

وفي نفس وضعية بلايلي تقريبا، هداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني، الذي لم يحدد وجهته القادمة بعد نهاية عقده مع اندرلاخت البلجيكي.

من جهته، ما زال سوء الطالع يتابع متوسط ميدان الخضر، نبيل بن طالب، الذي كان على وشك ترسيم التحاقه بنادي ليل الفرنسي، إلا أن بعض المشاكل الصحية تبقى تفرمل تجسيد الصفقة.

وكان بن طالب قدم موسما رائعا مع أنجي رغم سقوط الأخير إلى الليغا الثانية، حيث تمكن من استعادة إمكانياته ومكانته في التشكيلة الوطنية.

إلى هؤلاء، سيواصل النجم الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر الغياب عن لقاءات المنتخب الوطني، حيث يبقى يواصل برنامجه التأهيلي على مستوى مركز “أسبيتار” بالدوحة القطرية بعد العملية الجراحية التي أجراها على ركبته، ويسابق الزمن على أمل التعافي في أسرع وقت ممكن والعودة سريعا للميادين، ولم لا اللحاق بنهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

من جهة أخرى، وبالموازاة مع الأسماء التي قد تغيب عن موعد سبتمبر، من الممكن جدا أن يعرف التربص المقبل للخضر حضور أسماء جديدة إلى جانب بعض المفاجآت.