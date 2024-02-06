هؤلاء سينتقون مدرّبا يخلف بلماضي

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الثلاثاء، عن أعضاء اللّجنة المُكلّفة بِدراسة ملفّات الترشّح لِشغل منصب ناخب وطني، خلفا للتقني جمال بلماضي.

وأسندت هيئة الرئيس وليد سعدي مهمّة قيادة اللّجنة إلى المدير الفني الوطني عامر منسول.

وتتكون اللّجنة من: محمد معوش (عضو بِالمكتب الفيدرالي)، ورابح سعدان (مدرّب سابق) وكريم قاصد (مسؤول مُكلّف في “الفاف” بِشؤون المنتخبات الوطنية)، وفؤاد شيحة (مدير التكوين لدى “الفاف”)، وبوعلام لعروم (مُكلّف بِالتكوين ومُعتمد لدى “الكاف”)، وأمين غيموز (مُكلّف بِالتكوين ومُعتمد لدى “الكاف”).

أمّا فيما يخصّ الشأنَين المالي والقانوني، فإن اتحاد الكرة الجزائري سيعتمد على لجنتَيه الخاصّتَين بِهذَين المجالَين.

وستعقد اللّجنة أوّل اجتماع لها الخميس المقبل، تُحدّد على ضوئه قائمة مُصغّرة بِأسماء المدرّبين المقبولة ملفّاتهم. فيما تُضبط هُوِّية النّاخب الوطني الجديد في آجال لا تتجاوز منتصف الشهر الحالي.