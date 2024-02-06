-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هؤلاء سينتقون مدرّبا يخلف بلماضي

الشروق الرياضي
  • 693
  • 0
هؤلاء سينتقون مدرّبا يخلف بلماضي

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الثلاثاء، عن أعضاء اللّجنة المُكلّفة بِدراسة ملفّات الترشّح لِشغل منصب ناخب وطني، خلفا للتقني جمال بلماضي.

وأسندت هيئة الرئيس وليد سعدي مهمّة قيادة اللّجنة إلى المدير الفني الوطني عامر منسول.

وتتكون اللّجنة من: محمد معوش (عضو بِالمكتب الفيدرالي)، ورابح سعدان (مدرّب سابق) وكريم قاصد (مسؤول مُكلّف في “الفاف” بِشؤون المنتخبات الوطنية)، وفؤاد شيحة (مدير التكوين لدى “الفاف”)، وبوعلام لعروم (مُكلّف بِالتكوين ومُعتمد لدى “الكاف”)، وأمين غيموز (مُكلّف بِالتكوين ومُعتمد لدى “الكاف”).

أمّا فيما يخصّ الشأنَين المالي والقانوني، فإن اتحاد الكرة الجزائري سيعتمد على لجنتَيه الخاصّتَين بِهذَين المجالَين.

وستعقد اللّجنة أوّل اجتماع لها الخميس المقبل، تُحدّد على ضوئه قائمة مُصغّرة بِأسماء المدرّبين المقبولة ملفّاتهم. فيما تُضبط هُوِّية النّاخب الوطني الجديد في آجال لا تتجاوز منتصف الشهر الحالي.

مقالات ذات صلة
رقم قياسي لِعمّورة

رقم قياسي لِعمّورة

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

كوادر “الخضر” على مقاعد الاحتياط وماندريا تلقى خماسية

كوادر “الخضر” على مقاعد الاحتياط وماندريا تلقى خماسية

مصطفى غربال الأقرب لإدارة نهائي “الكان”

مصطفى غربال الأقرب لإدارة نهائي “الكان”

عطال خارج قائمة نيس تمهيدا لـ “بـيـعـه”

عطال خارج قائمة نيس تمهيدا لـ “بـيـعـه”

بن ناصر يعود إلى أجواء المنافسة

بن ناصر يعود إلى أجواء المنافسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد