هؤلاء سَيُواجهون النيجر في مناصب لعب أساسية

أجرى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عصر الثلاثاء، تعديلا طفيفا. بِخصوص التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المضيف فريق النيجر.

وترك بلماضي صانع الألعاب سفيان فغولي احتياطيا، وبِالمقابل منح الفرصة لِزميله بِالمركز الذاته يوسف بلايلي.

فضلا عن ذلك، زجّ بلماضي بِالمهاجم إسلام سليماني أساسيا في مباراة العودة أمام النيجر، بدلا عن زميله سعيد بن رحمة. وهو عكس ما فعله في لقاء الذهاب.

وبِاستثناء هذا التعديل، احتفظ الناخب الوطني بِبقية اللاعبين الذين خاضوا مواجهة النيجر ذهابا أساسيين.

وبرز أيضا في قائمة اللاعبين الأساسيين، اعتماد بلماضي على خطّة هجومية واضحة، والدّليل إشراكه رياض محرز وبغداد بونجاح وإسلام سليماني أساسيين. ما يفيد أن المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” يُريد فوزا لا غير بِصريح اللّفظ.

ومازال محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يحمل شارة قائد “محاربي الصّحراء”.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسيين كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، محمد فارس، عيسى ماندي، عبد القادر بدران.

خطّ الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح.