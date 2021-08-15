هؤلاء مؤهلون ليصبحوا جنرالات المستقبل في الجزائر

الإفراج عن قوائم الناجحين بمدارس أشبال الأمة

رفع نسبة التجنيد.. والطور المتوسط مفتوح للذكور والثانوي للإناث

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن قوائم الناجحين المؤهلين لاجتياز مسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة، للسنة الدراسية 2021 ـ 2022، حيث سيخضع الراغبون في الالتحاق بصفوف “قطب الامتياز” للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية فقط ولن يخضع المترشحون لامتحانات كتابية هذه السنة، نظرا للوضع الصحي الحالي.

وفي التفاصيل، فإن مديرية أشبال الأمة، وبعد دراسة دقيقة للملفات من طرف اللجنة المكلفة بمتابعة هذه العملية لغربلة المترشحين الذين تتوفر لديهم شروط الالتحاق والتي تتضمن 2288 مترشح لاجتياز امتحانات المسابقة للسنة الأولى متوسط، المفتوحة للذكور فقط هذه السنة، و683 مترشحة لاجتياز امتحانات المسابقة للسنة الأولى ثانوي مفتوحة للإناث فقط.

وسحب المتسابقون المقبولون للمشاركة في المسابقة المفتوحة للطورين استدعاءاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني ما بين 2021/08/08 و2021/08/14، في حين وضعت مديرية أشبال الأمة شروطا للانتقاء حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

وإلى ذلك، يتابع المترشحون المقبولون تعليم الطور المتوسط على مستوى مدارس أشبال الأمة بالمسيلة، تيارت، بشار، بجاية و تمنراست، فيما تتابع المترشحات المقبولات تعليم الطور الثانوي على مستوى مدارس أشبال الأمة بالبليدة ، وهران وسطيف.

وتحت شعار “الجيش الوطني الشعبي: شرف، التزام ومستقبل”، أكدت الوزارة أن الناجحين في مسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة سيتم الإعلان عنهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، بعد تحديد تاريخ الدخول المدرسي 2021 ـ 2022 من طرف وزارة التربية الوطنية، كما تلزم الناجحين أيضا بضرورة الاطلاع على الملف الكامل للقبول الواجب تقديمه عند الدخول المدرسي.

ومعلوم أن التلاميذ الناجحين للالتحاق بقطب امتياز لتكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي، سيستفيدون من منحة دراسية ويدرسون برامج وزارة التربية في الطور المتوسط والثانوي، كما ستوفر مدارس أشبال الأمة برنامجا ثقافيا ورياضيا متنوعا للتلاميذ، وتخضع لنظام دراسة داخلي، كما ينتظر أن تساهم هذه المدارس في تحضير النخبة العسكرية للغد وتشكيل احتياطي لتلبية احتياجات القوات المسلحة من طلبة ضباط، خاصة أنه بعد الحصول على شهادة البكالوريا، يتم توجيه الطلبة بعد سنة من التكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال إلى مختلف المدارس العليا العسكرية، وذلك في إطار التكوين الأساسي.