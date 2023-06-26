هؤلاء مؤهلون ليصبحوا “ضباط المستقبل” في الجزائر

الدفاع تفتح الموقع الرسمي لاجتياز مسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة

أطلقت وزارة الدفاع الوطني، مساء الإثنين، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيلات التحاق التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط “البيام” في دورة 2023، إذ بإمكان التلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والراغبين في الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي من استكمال مشوارهم الدراسي بمدارس أشبال الأمة.

وتهدف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، من خلال فتح مدارسها للتلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط دورة 2023، إلى تأسيس قطب امتياز لتكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي.

وسيكون التسجيل الأولي للمشاركة في المسابقة حصريا على هذا الموقع الالكتروني “http://preinscription.mdn.dz/cadets “، ثم تأتي مرحلة انتقاء المترشحات والمترشحين للمشاركة في المسابقة، حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

وتضمن مدارس أشبال الأمة تعليما مدرسيا يشمل الطورين المتوسط والثانوي وإسناد التعليم المدرسي بتكوين شبه عسكري مكيف، يتم من خلاله توجيه الشبل المتحصل على شهادة البكالوريا، حسب احتياجات الجيش الوطني الشعبي والمعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، لمتابعة تكوين عسكري وجامعي في إحدى مدارس الضباط للجيش الوطني الشعبي.

وللالتحاق بالسنة الأولى ثانوي على مستوى مدارس أشبال الأمة، يُشترط أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية وأن يكون من مواليد سنة 2008 فما بعد، وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم المتوسط بمعدل يساوي أو يفوق 12/20 للسنة الدراسية 2022 ـ 2023، وأن يكون مقبولا في السنة الأولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا وأن يحظى باللياقة البدنية والصحة الجيدة.

وفي ذات السياق، سيخضع المترشحون للمشاركة في المسابقة من أجل الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي بمدارس أشبال الأمة، إلى امتحانات في مادة الرياضيات والعلوم الفيزيائية، اللغة العربية، كما سيخضعون إلى فحص طبي واختبار اللياقة البدنية، وعلى المقبولين نهائيا للدخول إلى مدارس أشبال الأمة سحب الاستدعاءات عن طريق الموقع الإلكتروني في الفترة الممتدة بين بين 21 أوت و31 أوت 2023.

وتطبق مدارس أشبال الأمة البرنامج الرسمي للتعليم العام لوزارة التربية الوطنية، إذ يضمن التعليم من طرف أساتذة منتدبين من وزارة التربية الوطنية ويلقن الأشبال القواعد الأساسية للانضباط في الجيش الوطني الشعبي، طبقا لبرنامج تكوين شبه عسكري مكيف بالإضافة إلى برنامج تكميلي في التربية المدنية والأخلاقية، فيما سيستفيد الأشبال من العطل المدرسية المبرمجة من طرف وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية.

ومعلوم أن التلاميذ الناجحين للالتحاق بقطب الامتياز لتكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي، سيستفيدون من منحة دراسية ويدرسون برامج وزارة التربية في الطورين المتوسط والثانوي، كما ستوفر مدارس أشبال الأمة برنامجا ثقافيا ورياضيا متنوعا للتلاميذ، وتخضع لنظام دراسة داخلي، كما ينتظر أن تساهم هذه المدارس في تحضير النخبة العسكرية للغد وتشكيل احتياطي لتلبية احتياجات القوات المسلحة من طلبة ضباط، خاصة أنه بعد الحصول على شهادة البكالوريا، يتم توجيه الطلبة بعد سنة من التكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال إلى مختلف المدارس العليا العسكرية، وذلك في إطار التكوين الأساسي.