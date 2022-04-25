هؤلاء مرشحون لتدعيم كتيبة بلماضي

تحضيرا للمواعيد القادمة

ينتظر الجزائريون بشغف النسخة المقبلة للمنتخب الوطني بعد خيبة الإقصاء من المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، خاصة في ظل حديث الكثير من المحللين على ضرورة تجديد دماء منتخب “محاربي الصحراء” بالنظر إلى تقدّم عديد كوادر المنتخب الحاليين في السّن وابتعاد الأهداف الرياضية، وفي مقدمتها كأس العالم 2026.

ويرشح الكثير من المتابعين عديد الأسماء الكروية الواعدة لتدعيم المنتخب الجزائري قريبا، خاصة من اللاعبين المزدوجي الجنسية، أغلبهم ينشطون في الدوري الفرنسي، وما يدّعم هذا الطرح هو أن الكثير منهم عبر عن رغبته في الدفاع عن قميص “الخضر”، ونرصد في هذا التقرير أسماء 6 لاعبين مرشحين بقوة للدخول في حسابات المدرب جمال بلماضي الذي حسم قراره بالبقاء على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

أنتوني موندريا خليفة مبولحي المرتقب

أول الأسماء المرشحة لتدعيم كتيبة “الخضر” في المستقبل القريب، نجد حارس نادي أونجي الفرنسي، أنتوني موندريا، الذي كشف قبل أيام فقط عن رغبته الملّحة في تمثيل المنتخب الوطني، وهو الذي ينحدر من أصول جزائرية من جهة والدته، ويشارك موندريا أساسيا مع أونجي منذ حوالي من شهر وقدم مستويات كبيرة جدا، بدليل اختياره في التشكيل المثالي للجولة الـ32 من “الليغ 1″، ويعاني “الخضر” من مشكلة تقدم حراسه في السن، في صورة الحارس الأساسي وهاب رايس مبولحي (35 سنة)، الذي سيطر على مركز الحارس الأساسي في “الخضر” منذ عام 2010، ويرشح متابعون الحارس موندريا ليكون أفضل خليفة لحارس نادي الاتفاق السعودي.

حكيم زدادكة لإنهاء مشكل إصابات عطال المتكررة

يقدم الظهير الأيمن لنادي كليرمون فوت الفرنسي، حكيم زدادكة، موسما كبيرا في أول تجربة له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بدليل اختياره في العديد من المناسبات ضمن التشكيل المثالي الأسبوعي لـ”الليغ 1″، كما أنه مرشح للانضمام إلى نادي ليل الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع كليرمون فوت، ويرى محللون بأن زدادكة سيكون حلا مثاليا لمشاكل الجهة اليمنى في دفاع “الخضر”، بالنظر للإصابات المتكررة لنجم نيس، يوسف عطال، وعدم استقرار بلماضي على أي اسم آخر، في صورة حسين بن عيادة مدافع نادي النجم الساحلي التونسي، ومحمد رضا حلايمية نجم نادي بيرشوت البلجيكي.

يانيس حماش المنافس المثالي لبن سبعيني في الجهة اليسرى

برز الظهير الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي، يانيس حماش، بشكل ملفت في الدوري البرتغالي منذ الموسم الماضي، ويرشح الكثير من المتابعين خريج أكاديمية نادي نيس الفرنسي للانتقال إلى ناد أكبر الصيف المقبل، بالنظر للتطور الحاصل في مستوياته الفنية، ويقول محللون إن حماش، الذي كان صرح بأنه سيأتي إلى الجزائر مشيا على الأقدام إن تم استدعاؤه لمنتخب “محاربي الصحراء”، سيكون منافسا قويا لرامي بن سبعيني في الجهة اليسرى لدفاع “الخضر”، ما سيسهم في تعزيز خيارات المدير الفني لـ”الخضر”.

مهدي بوجمعة حلّ مناسب لتعويض عدلان قديورة

يُصنف الكثير من متابعي الدوري التركي، اللاعب الجزائري، مهدي بوجمعة، نجم نادي هاتاي سبور التركي، ضمن أبرز اكتشافات “السوبر ليغ” هذا الموسم، بالنظر للمستويات التي يقدمها لحد الساعة في منصب وسط الميدان المدافع، أحد أبرز نقاط ضعف المنتخب الوطني بعد أن عجز بلماضي في إيجاد الخليفة المثالي لعدلان قديورة، ويرى الجزائريون أن مهدي بوجمعة يملك المواصفات اللازمة لتعويض قديورة، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي، خاصة أن طريقة لعبه تتميز بالقتالية والاندفاع البدني، ويطلق على بوجمعة لقب “ديفيد لويز الجزائري” لتشابهه في طريقة لعب النجم البرازيلي واعتماده على نفس تسريحة الشعر.

حيماد عبداللّي نجم واعد يستحق الالتفاتة

كان نجم نادي لوهافر الفرنسي، حيماد عبداللّي، من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين أعلنوا مبكرا عن رغبتهم في اللعب مع المنتخب الوطني، ويمتاز صانع الألعاب الواعد بالفنيات والمهارات الكروية التي ترشحه، حسب العديد من المحللين، لمنافسة حتى يوسف بلايلي على مكانة أساسية في تشكيلة “محاربي الصحراء”، وكانت مصادر إعلامية فرنسية أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن عبداللّي مرشح للانتقال إلى نادي أونجي الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وهي خطوة من شأنها، حسب المحللين، الإسهام في تطوير مستوى اللاعب الواعد.

بلال براهيمي حلّ هجومي في المستقبل

انضم الجزائري بلال براهيمي إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية، ما يؤكد المستويات الكبيرة التي يتمتع بها، حسب المتابعين، وتمتعه بهامش تطوّر يسمح له بالبصم على مشوار كروي ناجح، خاصة أنه يلعب في مركز الجناح سواء على الجهتين اليمنى أو اليسرى، وكان براهيمي من اللاعبين الذين أعلنوا عن رغبتهم في اللعب مع المنتخب الجزائري، الأمر الذي سيسهل مهمة استدعائه مستقبلا وتحضيره ليكون البديل المثالي للاعبين الأساسيين الحاليين، في صورة رياض محرز ويوسف بلايلي.