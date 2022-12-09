هؤلاء مسموح لهم بالترشّح لرئاسة غرف التجارة والصناعة بالولايات

وزارة التجارة تحدّد الأصناف المهنية المعنية وتفاصيل الانتخابات

ضبطت وزارة التجارة وترقية الصادرات شروط وكيفيات انتخاب رؤساء غرف التجارة والصناعة الولائيين، من خلال الأخذ بعين الاعتبار خلال عملية جمع الأصوات عدد مستخدمي المترشحين ـ أي عدد المشغّلين لدى الشخص المعنوي ـ والاستعانة بتصريحاتهم لدى الضمان الاجتماعي، مع تأسيس لجنة للترشيحات وتنظيم الانتخابات تتكوّن من ممثلي 8 وزارات إضافة إلى ممثلي أرباب العمل بالولاية، لضمان الشفافية.

ووفق ما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد حدّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذلك الأصناف المهنية وعدد ممثليها حسب الصنف، حيث أن وزير التجارة وترقية الصادرات قرّر تطبيقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 22 ـ 83 المؤرخ شهر فيفري 2022، تحديد الأصناف المهنية وعدد ممثليها حسب كل صنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات بالولايات.

ووفق ذات المصدر تحدّد 4 أصناف مهنية معنية بالترشّح، حسب النسيج الاقتصادي لكل ولاية وتتمثل في التجارة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري، والخدمات، وتقسّم الأصناف المهنية إلى أصناف فرعية ويتم تحديد الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية حسب عدد أصوات المنخرطين، في كل صنف، ويتم توزيع ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية، ويحدّد عدد الأصوات التي تمنح لكل منخرط بصوت واحد إذا كان عدد أجراء الشخص الطبيعي أو المعنوي أقل من 10 أجراء وصوتان إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين 10 أجراء و50 أجيرا، و3 أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين 51 أجيرا و100 أجير، و4 أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين 101 و200 أجير و5 أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين 201 و300 أجير و6 أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين 301 و500 أجير، و7 أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين 501 و1000 أجير، وصوت إضافي عن كل شريحة من 500 أجير، إذا كان عدد الأجراء أكثر من 1000 دون أن يتجاوز 5 أصوات إضافية.

ويؤخذ عدد الأٌجراء بعين الاعتبار وفقا لما يُصرّح به المستخدم لدى الضمان الاجتماعي لكل ولاية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات، ويُنتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثّليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم، حسب طريقة الاقتراع الاسمي الأحادي بالأغلبية في دورين، ويُنتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين للرئيس، وتجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية، ويجب على المترشّحين قبل تقديم ترشيحاتهم أن يكونوا قد دفعوا جميع اشتراكاتهم.

أما بخصوص كيفيات إجراء الانتخابات، فتنشأ على مستوى كل غرفة ولائية لجنة للترشيحات وتنظيم الانتخابات، المنصوص عليها من مدير التجارة رئيسًا، ومديري الطاقة والمناجم، والصناعة والنقل والضرائب والأشغال العمومية والسكن والعمران والمدينة والسياحة والصناعة التقليدية وأمين الغرفة الولائية وممثل عن كل منظمة لأرباب العمل موجودة في كل ولاية، كأعضاء في لجنة الترشيحات.

وتتكفل اللجنة المنصوص عليها بتوزيع الإشعارات والإعلانات وكل المعلومات المتعلّقة بالانتخابات على هيئة الناخبين توزيعا واسعا، وجمع الترشيحات حسب كل صنف مهني أو صنف فرعي وإعداد قوائم المترشحين وتعليقها على مستوى مقار المديريات الولائية للتجارة والغرف الولائية وكذلك الأماكن التي تراها مناسبة، وتحديد أماكن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية، ومتابعة سير العمليات الانتخابية، وجمع بعد عملية الفرز نتائج الاقتراع وضمان إثباتها وإعلان النتائج وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالتجارة.