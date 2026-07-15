هؤلاء معنيون بالمنافسة للالتحاق بمدارس أشبال الأمة

وزارة الدفاع تفرج عن المقبولين مبدئيًّا وإقبال كبير للمترشحين والمترشحات

أفرجت وزارة الدفاع الوطني عن قوائم المترشحات والمترشحين للسنة الأولى والمقبولين للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدارس العشر لأشبال الأمة، والموزعة عبر النواحي العسكرية الست، وحددت تاريخ 21 جويلية الجاري كآخر أجل لسحب الاستدعاءات.

وفي التفاصيل، دعت وزارة الدفاع المترشحين والمترشحات المقبولين للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة إلى سحب استدعاءاتهم عبر موقع التسجيلات الأولية لمدارس أشبال الأمة preinscription.mdn.dz، قبل تاريخ 21 جويلية الجاري، على أن يتم إخضاع المترشحين للمشاركة في المسابقة كمرحلة ثانية إلى فحص طبي واختبار اللياقة البدنية، مدعم باختبار بسيكو-تقني وكذا امتحانات في مادة الرياضيات والعلوم الفيزيائية واللغة العربية.

21 جويلية آخر أجل لسحب الاستدعاءات والانتقاء حسب الترتيب والمقاعد

وبالمقابل أكدت مديرية أشبال الأمة أن عملية انتقاء الراغبين المقبولين للمشاركة في المسابقة، ستكون حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها في شهادة التعليم المتوسط وكذا المقاعد البيداغوجية المتاحة، حيث تضمن مدارس أشبال الأمة تعليما مدرسيا تكوينيا شبه عسكري مكيف.

وستستقبل مدارس أشبال الأمة، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، المترشحين والمترشحات في دفعات لإجراء الفحص الطبي، وفق معايير محددة، من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ليوجه المقبولون لإجراء اختبار تجريبي للياقة البدنية، ثم تجرى المسابقة الكتابية في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية في التاريخ الذي تحدده مديرية مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني.

وعقب انتهاء مسابقات القبول، يتم الإعلان عن نتائج المسابقة الكتابية فور الانتهاء من عملية التصحيح وترتيب النتائج حسب الاستحقاق، ليتم استدعاء الناجحين من طرف مديرية مدارس أشبال الأمة للالتحاق بمدارس أشبال الأمة المعينة لكل شبل.

وحددت وزارة الدفاع الوطني شروط وكيفيات انتقاء شبلات وأشبال الأمة للسنة الدراسية 2026 ـ 2027، إذ يشترط أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية وأن يكون من مواليد سنة 2011 فما بعد، وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم المتوسط بمعدل يساوي أو يفوق 12/20، وموجهون نحو شعبة علوم تكنولوجيا، وأن يحظى باللياقة البدنية والصحة الجيدة.

وإلى ذلك، تطبق مدارس أشبال الأمة البرنامج الرسمي للتعليم العام لوزارة التربية الوطنية، إذ يضمن التعليم من طرف أساتذة منتدبين من وزارة التربية الوطنية ويلقن الأشبال القواعد الأساسية للانضباط في الجيش الوطني الشعبي، طبقا لبرنامج تكوين شبه عسكري مكيف بالإضافة إلى برنامج تكميلي في التربية المدنية والأخلاقية، فيما يستفيد الأشبال من العطل المدرسية المبرمجة من طرف وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية.

ومن المنتظر أن تساهم مدارس أشبال الأمة في تحضير النخبة العسكرية وتشكل منبعا لتلبية احتياجات القوات المسلحة من طلبة ضباط، خاصة أنه بعد الحصول على شهادة البكالوريا، يتم توجيه الطلبة بعد سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال إلى مختلف المدارس العليا العسكرية وذلك في إطار التكوين الأساسي والقاعدي.