هؤلاء ممنوعون من تدريس الانجليزية بالابتدائي!

قرار التوظيف المؤقت يستثني 3 فئات حددتها الوزارة

أسقطت وزارة التربية الوطنية حق الاستفادة من التوظيف المؤقت كأساتذة متعاقدين في مادة اللغة الانجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، من ثلاث فئات، ويتعلق الأمر بالأساتذة المتقاعدين والموظفين المستفيدين من تدابير الإدماج وكذا أصحاب عقود ما قبل التشغيل الرافضين للإدماج. في حين ستشرع مديريات التربية للولايات هذا الأحد في نشر قوائم المترشحين المقبولين لتدريس المادة باستخدام كافة الوسائل المتاحة، على أن يتم الشروع في تكوينهم تكوينا تهيئيا بدءا من تاريخ الـ8 سبتمبر الجاري على مدار 11 يوما.

أفادت مصادر “الشروق”، أن عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، ولدى ترؤسه ندوة مرئية حول آخر التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، الأمناء العامون، رؤساء مصالح المستخدمين والمكلفون بالرقمنة بمديريات التربية، قد وجه تعليمات لمديريه التنفيذيين، يحثهم من خلالها على الشروع في نشر قوائم الأساتذة الذين تم انتقاءهم لتدريس مادة اللغة الانجليزية لأقسام الثالثة ابتدائي، بدءا من هذا الأحد باستخدام كافة الوسائل المتاحة من مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “الفايس بوك” والإذاعات المحلية وتعليقها أيضا عند مداخل المديريات، لكي يتسنى للجميع التعرف على النتائج في شفافية تامة.

وسيستلم بعدها الأساتذة التعيينات في الفترة بين 5 و6 سبتمبر الجاري، على أن يتم إخضاعهم لتكوين مكثف بيداغوجي تحضيري بدءا من تاريخ الـ8 منه وإلى غاية الـ19، من قبل مفتشي اللغة الإنجليزية للطورين المتوسط والثانوي، لتستمر العملية التكوينية أيضا أثناء الخدمة.

وأضافت مصادرنا بأن مديري التربية للولايات قد أنهوا عملية ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا واستحقاقيا، وهي العملية التي استغرقت أسبوعا، حيث أخذوا بعين الاعتبار جملة من المعايير، على غرار أقدمية الشهادة والسن.

فيما أسرت ذات المصادر بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد أسقطت حق الاستفادة من “التوظيف المؤقت” بصفة أساتذة متعاقدين في تخصص إنجليزية، من ثلاث فئات، ويتعلق الأمر بأساتذة المادة المتقاعدين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات التربية للاستفادة من “نظام التعاقد” في الاختصاص، وكذا الموظفين الذين استفادوا من تدابير الإدماج في منصب “مشرف تربية” بمرحلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات الذين رفضوا الإدماج بسبب عائق التنازل عن المؤهل.

وبخصوص كتاب مادة الانجليزية، أعلن الوزير بلعابد خلال ذات الندوة بأن المنهاج يعد جاهزا، وقد تم اعتماده والمصادقة عليه من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية بتاريخ الفاتح الجاري، مما سيُمكّن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، من مباشرة عملية الطبع، وسيكون في المؤسسات التعليمية قبل دخول التلاميذ للمدارس، حيث أمر الوزير مديريه التنفيذيين في هذا الشأن بوضع جهاز خاص يُكلّف بمتابعة عملية توزيع هذا الكتاب على المؤسسات التربوية ابتداء من هذا الأحد وأن يتخذوا كامل الإجراءات التي تسهّل ذلك.

كما أمر المسؤول الأول عن القطاع بتقييم عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية وإعداد وضعية دقيقة لذلك، إضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالأدراج والخزانات التي ستستعمل لحفظ النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الذي سيستفيد منه تلاميذ السنة الثالثة، الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي ومتابعة عملية توزيع الألواح الإلكترونية على المدارس المعنية.

وبخصوص المنشور المتعلق ببروتوكول الاستفادة من فرصة إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ، كونه فعلا بيداغوجيا بامتياز يمنح فرصة أخرى لأبنائنا للعودة إلى مقاعد الدراسة في حال توفّر المقاعد البيداغوجية، ألحّ عبد الحكيم بلعابد على ضرورة إعلام الأولياء وإشهار التواريخ المتعلقة بهذه العملية وفق رزنامة محدّدة، ما سيمكن أولياء المعنيين بذلك من تجنب التنقل إلى المؤسسات التعليمية أو مديريات التربية قبل الآجال المحددة ويترك متسعا من الوقت لضبط التنظيمات التربوية وتحديد قدرة استيعاب كل مؤسسة تعليمية.

كما أمر الوزير مديري التربية للولايات بإعلام التلاميذ المسجلين في شعبة الفنون عن طريق أوليائهم لإعداد الترتيبات اللازمة بالتحاق أبنائهم بالمدرسة الوطنية للفنون والتي ستكون بنمط التنظيم الداخلي.