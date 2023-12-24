هؤلاء هم أغنى 5 مليارديرات في 2023

ارتفعت ثروات المليارديرات الـ5 في هذا العام بمبلغ مجموعه 330.5 مليار دولار منذ بداية العام إلى غاية يوم 15 ديسمبر. وينتمي 3 من هؤلاء الأثرياء الـ5 إلى مجال التكنولوجيا وفق ما كشفت عنه مجلة “فوربس” اليوم، الأحد 24 ديسمبر.

وعاد إيلون ماسك إلى تصدر قائمة أثرياء العالم، كي ترتفع ثروته بأكثر من 108 مليار دولار هذا العام وهذا نتيجة لارتفاع سهم تيسلا. ويبلغ عدد مليارديرات العالم 2568 ملياردير، وارتفعت ثروة نصفهم هذا العام.

إيلون ماسك :

أتى على رأس قائمة الأثرياء، ومصدر ثروته هو كل من شركتي تيسلا للسيارات الكهربائية وسبايس إيكس، وهي شركة تقنيات استكشاف الفضاء.

بلغ صافي ثروة ماسك 254.9 مليار دولار بعد أن حقق في عام 2023 صافي ثروة 108.4 مليار دولار. وبالرغم مما تلا شراءه لشركة تويتر التي أعاد تسميتها “إكس” من جدل إلا أنه نجح في أن يصبح الأكثر ثراء بفضل شركاته الأخرى. حيث ارتفعت أسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية بأكثر من 100 بالمئة فيما بلغ تقييم شركة سبايس إكس 150 مليار دولار.

مارك زوكربيرغ :

أتى ثانيا في قائمة الأثرياء بعد ماسك، ومصدر ثروته هي شركة “ميتا” المالكة لفايسبوك.

وبلغ صافي ثروة زوكربيرغ 118.6 مليار دولار بعد أن حقق في عام 2023 قيمة مضافة تقدر بـ74.8 مليار دولار. وارتفعت أسهم شركة “ميتا” بنسبة 178% حتى 15 ديسمبر.

جيف بيزوس :

أتى ثالثا في قائمة الأثرياء بعد زوكربيرغ، ومصدر ثروته هي شركة “أمازون”. وبلغ صافي ثروة بيزوس 172.3 مليار دولار بعد أن حقق في عام 2023 قيمة مضافة تقدر بـ65 مليار دولار.

وتبرع جيف بيزوس بأسهم بقيمة 700 مليون دولار لمعالجة قضايا التشرد وتغير المناخ، كما تعهد بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات في جزيرة ماوي، حيث يمتلك منزلاً.

وارتفعت أسهم أمازون هذا العام بنسبة 79 % حتى 15 ديسمبر.

براجوغو بانغيستو :

أتى رابعا في قائمة الأثرياء بعد بيزوس، وهو ذو مصادر متنوعة للثروة. وبلغ صافي ثروة بانغيستو 52.8 مليار دولار بعد أن حقق في عام 2023 قيمة مضافة تقدر بـ47.9 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركة تعدين الفحم التابعة له والتي طرحها للإكتتاب العام في بورصة أندونيسيا مارس الماضي بنسبة أكبر من 200%.

لاري بايج :

أتى خامسا في قائمة الأثرياء بعد بانغيستو، ومصدر ثروته هي شركة غوغل التي شارك في تأسيسها. وبلغ صافي ثروة بايج 111.7 مليار دولار بعد أن حقق في عام 2023 قيمة مضافة تقدر بـ34.4 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركة غوغل هذا العام بنسبة 50% في حين يترقب المستثمرون إطلاق برنامج الذكاء الإصطناعي “جيمني” العام المقبل، بعد أن أطلقت روبوت الدردشة “بارد” في مارس الماضي.