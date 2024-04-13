هؤلاء هم أكبر أثرياء إفريقيا

أليكو دانغوتي، أغنى رجل أعمال في إفريقيا.

نشرت “فوربس إفريقيا” قائمة لأكبر أثرياء القارة لعام 2024، وهو التصنيف الذي أدرج 20 مليارديرا وعرف سيطرة رجال الأعمال الجنوب إفريقيين بـ6 رجال أعمال من جنوب إفريقيا، يليهم المصريون بـ5 رجال أعمال في التصنيف ثم نيجيريا بـ4 رجال أعمال.

في أول قائمة لأثرياء القارة أتى رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي والذي تبلغ ثروته 13.9 مليار دولار أي 12.8 مليار يورو.

أليكو دانغوتي هو صاحب مجموعة دانغوتي واحد من أكبر المجموعات في القارة، وفرعه دانغوتي للإسمنت يعد أول منتج للإسمنت في القارة الإفريقية.

في المرتبة الثانية أتى الجنوب إفريقي يوهان روبيرت والذي تبلغ ثروته 10.1 مليار دولار، أي ما يعادل 9.3 مليار يورو.

يوهان روبيرت هو وريث لوالده الذي أسس تكتل “روميغو”، كي يطلق “راند ميرشنت بانك” والمتعامل “فوداكوم”. ونجاحه في عالم الأعمال يعود أساسا إلى مجموعة “ريشمونت” الرقم الثاني عالميافي المنتجات الفاخرة.

أما في المرتبة الثالثة، فيأتي رجل الأعمال الجنوب إفريقي نيكي أوبنهايمر والذي يمتلك ثروة تقدر بـ9.4 مليار دولار أي 8.6 مليار يورو.

نيكي أوبنهايمر هو وريث العائلة المؤسسة لشركة “دي بيرز” الرائدة عالميا في استخراج وتسويق الألماس. وقد باع حصته في الشركة عام 2012 مقابل 5.1 مليار دولار أي 4.7 مليار يورو.

في المرتبة الرابعة من الترتيب أتى رجل الأعمال المصري ناصف ساوريس بثروة تقدر بـ8.7 مليار دولار أي ما يعادل 8 مليار يورو.

و ناصف ساوريس من العائلة القبطية الثرية ساوريس ويعد صاحب أغنى ثروة في شمال إفريقيا. وهو مستثمر في مجال البناء والإسمنت كما يمتلك مساهمات في شركات عالمية.

أما رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب فقد أتى في المرتبة الحادية عشر في ترتيب أثرياء إفريقيا لعام 2024، والذي أعدته “فوربس إفريقيا“، بثروة تقدر بـ 2.5 مليار دولار أي 2.3 مليار يورو.