هؤلاء هم أكبر مصدري النفط إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي

في ظل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقارب 24 يوما، يتساءل البعض عن مصادر النفط الخام الذي تستورده إسرائيل لتلبية حاجاتها اليومية من الوقود.

وأظهرت بيانات نشرتها “بلومبيرغ” أن دولة الاحتلال الإسرائيلي استوردت منذ منتصف ماي الماضي نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام، أكثر من نصفها من أذربيجان وكازاخستان.

وسلط تقرير لوكالة “بلومبرغ” الضوء على واردات الكيان من الذهب الأسود، وخاصة في ظل الحرب التي يشنها ضد قطاع غزة ودعوات للدول الإسلامية بقطع إمدادات الخام عن إسرائيل.

ووفقا لتقرير الوكالة فإن 60% مما استوردته إسرائيل منذ منتصف ماي الماضي من النفط الخام جاء من كازاخستان وأذربيجان، كما اعتبر منتجو غرب إفريقيا، وخاصة الغابون، من كبار الموردين الآخرين.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر كبار مصدري الخام إلى إسرائيل:

وذكرت الوكالة أنه لدى دولة الاحتلال بدائل للإمدادات من الدول المسلمة، إذ أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، صُنفت كأكبر مورد إضافي للنفط الخام إلى السوق العالمية المنقولة بحرا هذا العام.

والقضية الأكثر أهمية بالنسبة للكيان الصهيوني هي تأمين موانئ النفط والمياه القريبة حتى تتمكن الواردات من الدخول بأمان، ولديها ثلاث محطات لاستيراد النفط الخام: عسقلان وحيفا على البحر الأبيض المتوسط وإيلات على البحر الأحمر.

وتتعامل عسقلان، وهي أهم محطات استيراد النفط، مع حوالي 180 ألف برميل يوميا. كما أنها قريبة من غزة وتم إغلاقها بعد وقت قصير من 7 أكتوبر 2023.

وفي 18 أكتوبر الجاري، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الإسلامية إلى “فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني”.

كذلك أشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة “طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه”.