هؤلاء هم الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة.

وخصصت هذه الطبعة التاسعة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي أشرف عليها الرئيس بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، لمواضيع:

الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي،

الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية،

الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية.

ونال جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في مختلف الفئات:

فئة الصحافة المكتوبة:

الجائزة الأولى: سامية بولعلوة من جريدة الحوار

سامية بولعلوة من جريدة الحوار الجائزة الثانية: أسيا بوستة من جريدة “أوريزن”

أسيا بوستة من جريدة “أوريزن” الجائزة الثالثة: لامية حرزلاوي من جريدة الفجر

فئة الإعلام التلفزيوني:

الجائزة الأولى: سفيان مقنين من التلفزيون العمومي

سفيان مقنين من التلفزيون العمومي الجائزة الثانية: عمار حلاس من التلفزيون العمومي

عمار حلاس من التلفزيون العمومي المرتبة الثالثة: نذيرة أراو من التلفزيون العمومي

فئة الإعلام الإذاعي:

الجائزة الأولى: إكرام تشتيوي ومحمد الأمين بدري من المؤسسة الوطنية للإذاعة (مناصفة)

إكرام تشتيوي ومحمد الأمين بدري من المؤسسة الوطنية للإذاعة (مناصفة) الجائزة الثانية: إيمان جامع من إذاعة ميلة

إيمان جامع من إذاعة ميلة الجائزة الثالثة: نورة سايحي من القناة الإذاعية الثانية.

كما تمّ “تكريم رئيس لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة بلقاسم أحسن جاب الله وأعضاء لجنة التحكيم”، حسب بيان وزارة الاتصال.

“ومنح عدد من الشهادات التشجيعية لعدد من الاعلاميين العاملين بمختلف وسائل الإعلام الوطنية”، يضيف البيان.

وفي ختام الحفل “كرم منتسبو قطاع الإعلام الرئيس تبون نظير دعمه لقطاع الإعلام والصحافة، حيث سلّم هذا التكريم رئيس لجنة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة”.