هؤلاء هم الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء!

وبحسب اللجنة المسؤولة عن جوائز نوبل فإن العلماء الثلاثة يمثلون جامعة كاليفورنيا، فيما يمثل مايكل ديفور جامعة بيل أيضا، حيث اكتشفوا “نفقاً ميكانيكياً كمياً عيانياً وتكميماً للطاقة في دائرة كهربائية”.

يذكر ان الفائزون أجروا أبحاثا مميزة في مجال الفيزياء الكمومية، وأجروا تجارب على دوائر كهربائية فائقة التوصيل أثبتت إمكانية ملاحظة تأثيرات ميكانيكا الكم في أنظمة كبيرة نسبيا.

وبحسب ما أوضح بيان اللجنة فقد تمكنوا من إثبات أن الجسيمات المشحونة داخل الموصلات الفائقة يمكن أن تتصرف كنظام واحد له خصائص كمومية، حيث أظهرت التجارب ظاهرتي النفق الكمي وتكميم الطاقة داخل الدوائر الإلكترونية.

وشكل هذا الاكتشاف الركيزة الأساسية التي مهدت الطريق لتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، مثل الحواسيب الكمومية، والتشفير الكمومي، وأجهزة الاستشعار من الجيل الجديد.

من جانبه، أشار رئيس لجنة نوبل للفيزياء، أولي إريكسون، إلى أن “ميكانيكا الكم، رغم مرور قرن على نشأتها، لا تزال تفاجؤنا باكتشافات جديدة وتفتح آفاقًا واسعة للتكنولوجيا الحديثة”.

وأوضح أن نتائج الأبحاث الفائزة تمهد لتطورات كبيرة في مجالات التشفير الكمي، والحوسبة الكمية، والمستشعرات الكمية.

وجائزة نوبل للفيزياء هي ثاني جائزة يعلن عنها سنوياً بعد جائزة الطب، ومنذ منح أول جائزة عام 1901 وحتى الآن، أصبحت نوبل الفيزياء أشبه بـ “مرآة لتاريخ العلم الحديث”، تسجل عبرها البشرية خطواتها الكبرى في فهم الطبيعة والكون.

والاثنين، أعلنت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا للعلوم في السويد، منح جائزة نوبل في الطب لعام 2025 إلى ماري برونكو، وفريد ​​رامسديل، وشيمون ساكاجوتشي، تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، الذي يمثل التحمل المناعي الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج، ما يفتح آفاقاً جديدة لعلاجات مبتكرة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

وأرجعت الهيئة المانحة للجائزة، فوز الثلاثة إلى أنهم اكتشفوا كيف يتم التحكم في الجهاز المناعي.