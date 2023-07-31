هؤلاء هم المرشحون لخلافة الرئيس جهيد زفيزف في رئاسة الفاف

صادي وإيغيل ومدوار وأوكالي وعنتر يحيى والقائمة مفتوحة

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن عددا من الشخصيات الرياضية أبدت نيتها في الترشح إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم الرابع من سبتمبر القادم، خلفا للرئيس السابق جهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه بعد فشله في الولوج إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الجمعية العامة التي عقدت مؤخرا بكوت ديفوار.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن أوّل شخصية أبدت نيتها في الترشح لرئاسة الفاف هو عضو المكتب الفدرالي السابق وليد صادي، الذي قال بصريح العبارة في الحفل الذي أقامه فريق وادي سوف الذي صعد حديثا إلى المحترف الأول إنه سيترشح إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى قبل حدوث أزمة الرئيس السابق جهيد زفيزف، مصادر “الشروق” أكدت أن المناجير العام في عهد الرئيس محمد روراوة اتصل بعديد الشخصيات الرياضية وأعضاء الرابطات الولائية والجهوية عارضا عليه مشروعه الذي سيعمل على تطبيقه في حال الانتخاب عليه.

ثاني شخصية عبّرت أيضا عن نية الترشح لرئاسة الفاف هي المدرب والتقني مزيان ايغيل الذي أكد لمقربيه أنه يملك من التجربة ما تمكنه من تسيير مبنى دالي ابراهيم، وبدأ رسميا في اتصالاته مع بعض الفاعلين لتدعيمه، وهو بصدد صياغة المشروع الذي يقدمه إلى أعضاء الجمعية العامة، حيث قال لأحد مقربيه: “حان الوقت لإعادة الهدوء إلى بيت الفاف وفتح باب الحوار مع كل الأسرة الرياضية دون إقصاء، وتبقى القائمة مفتوحة لبعض الشخصيات التي قد تنتظر الوقت بدل الضائع للترشح.

وفي نفس السياق، قال أحد المقربين من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن رئيس الربطة المحترفة عبد الكريم مدوار بصدد مراقبة السباق لدخول معترك انتخابات الفاف، وهو حاليا في مرحلة جس النبض خاصة وأنه يملك تجربة في المحيط الكروي، حيث يعتبر عميد الرؤساء حيث يتواجد منذ سنة 1988، وله دراية بشؤون الكرة ودواليبها، هناك أيضا حلف يضم عدد من الشخصيات يريدون تقديم مرشح واحد قد يكون بنسبة كبيرة رشيد أوكالي رئيس رابطة ولاية الجزائر لكرة القدم الذي اكتسب قليلا من التجربة خاصة لما كان رئيسا لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت شهر جانفي المنصرم بالجزائر، وأخيرا اللاعب الدولي السابق عنتر يحي الذي هو أيضا كان يريد ترأس الفاف في السابق لكن خلافه مع أحد الفاعلين جعله ينسحب بشرف حيث عاد إلى ميادين التدريب والمناجمانت.

علما أن الشخصيات التي سبق ذكرها سيتم الفصل فيها في لجنة الترشيحات الوحيدة التي بإمكانها قبول أو رفض الملفات حتى لا يتم تكرار السيناريوهات السابقة.

علما أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حددت تاريخ 4 سبتمبر المقبل على الساعة العاشرة صباحا لانعقاد الجمعية العامة موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، خلفا لجهيد زفيزف المستقيل من منصبه ويترأس اللجنة الانتخابية علي مالك، فيما انتخب جمال قاسحي رئيسا للجنة الطعون.