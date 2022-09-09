هؤلاء هم الوزراء الجدد الوافدون إلى الحكومة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، تعديلا وزاريا، شمل عدّة مناصب في الحكومة حيث عرفت الحكومة دخول 5 أسماء جديدة وهم كالتالي:

1- البرفيسور كمال بداري وزيرا التعليم العالي

شغل البروفيسور كمال بداري، قبل استوزاره منصب عميد جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، وهو من مواليد 1960 بمدينة بسكرة،

كما شغل البروفيسور بداري منصب رئيس اللجنة الوطنية للتكوين والمرافقة البيداغوجية للأساتذة الباحثين ممثلا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ سبتمبر 2016 واعتبر بداري أصغر بروفيسور بالجزائر سنة 1998 وأصغر دكتور دولة سنة 1987.

التحق بجامعة بومرداس في تخصص الجيوفيزياء ومعالجة الإشارة، أين تعرف عليه عالم روسي ودعاه للقيام بأبحاث في تخصصه.

حاز على شهادة دكتوراه في ميكانيك الكم وانتزع فيما بعد شهادة عالم في الرياضيات بجامعة موسكو.

تحصل على دكتوراه ” فلسفة ” قبل موعدها بــ 11 شهرا بعد تحقيقه لنتائج ممتازة .

ويعد البروفيسور بداري من أبرز الباحثين الجزائريين وقدم أكثر من 150 مقالاً علمياً في دوريات دولية.

2- علي عون وزير الصناعة الصيدلانية

شغل الوزير الجديد للصناعة الصيدلانية، علي عون، منذ مارس الماضي منصب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات.

ويعرف علي عون بخبرته الطويلة في مجال صناعة الأدوية، وقاد علي عون مجموعة صيدال العامة عام 1995 وغادرها كرئيس تنفيذي في ماي 2008.

3- البروفيسور عبد الحق سايحي وزير الصحة

شغل الوزير الجيد لقطاع الصحة عبد الحق سايحي المعين خلفا للبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد عدة مناصب أبرزها رئيس المرصد الوطني للمرفق العام ومدير المدرسة الوطنية للإدارة وأمين عام وزارة الصحة.

كما تم تعيينه خبيرا لدى لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

4- لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية

شغل وزير الأشغال العمومية الجديد لخضر رخروخ، منصب المدير التنفيذي لمجموعة البناء العامة “كوسيدار”، ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.

كما شغل الوزير رخروخ عدة مناصب عليا في مجال البناء والإنشاءات.

5- إبراهيم مراد وزير الداخلية

شغل إبراهيم مراد منصب وسيط الجمهورية، خلفا لكريم يونس، بتاريخ 18 ماي 2021.

كما شغل ابراهيم مراد قبلها منصب مستشار لرئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل.