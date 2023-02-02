هؤلاء هم حكّام مباراة الجزائر والسنيغال

حكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو (بين قدمَيه كرة) في مباراة الجزائر وإثيوبيا.

أزاحت “الكاف” السّتار عن حكّام مباراة المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ونظيره السنيغالي، بِرسم نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، السبت المقبل على الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويتكوّن الطّاقم من: حكم السّاحة الغابوني بيير غيسلان أتشو، ومُساعدَيه هينسلي داني بيتروس من السيشل، وأدو هيرمان ديزيري نغوه من كوت ديفوار.

وسبق لِحكم الساحة الغابوني أتشو أن أدار مباراة الجزائر وإثيوبيا (1-0)، لكن مع مساعدَين آخرَين أحدهما مواطن له والثاني من ساوتومي وبرانسيب. وأيضا لقاء مدغشقر مع الموزمبيق في ربع النهائي (3-1 للأوّل).

ويحوز حكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو (30 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2018.