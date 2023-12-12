هؤلاء هن أبرز الشخصيات النسائية سنة 2023

شهدت سنة 2023 بروز عدد كبير من النساء العربيات والأجنبيات، كشخصيات مؤثرة وملهمة استقطبت لإليها أنظار العالم من خلال إنجازاتها ومواقفها.

ولم تخلو هذه السنة التي تشارف على الرحيل، من شخصيات جزائرية بارزة، من بينهن البرفسورة ياسمين بلقايد التي اختيرت على رأس معهد باستور الفرنسي.

وفيما يلي، قائمة بأسماء الشخصيات النسائية التي سُلطت عليها الأضواء سنة 2023.

الملكة كاميلا

اختارت صحيفة “انديبنت” البريطانية كاميلا،قرينة الملك تشالرز الثالث، من بين أكثر نساء تأثيرا عام 2023.

ونالت كاميلا هذا التصنيف لكونها قطعت شوطا طويلا بين كونها إحدى النساء الأكثر إثارة للجدل في بريطانيا، إلى مكانتها في صلب القوة الناعمة، بحسب موقع independentarabia.

البرفسورة الجزائرية ياسمين بلقايد

عيّن مجلس إدارة معهد باستور الفرنسي في شهر أفريل من السنة الجارية، البروفسورة الجزائرية ياسمين بلقايد على رأس المعهد.

ومن المنتظر أن تستلم بلقايد مهامها في إدارة المعهد في جانفي 2024 لمدة 6 سنوات، خلفا للبروفيسور ستيوارت كول، الذي تنتهي ولايته في 1 جانفي من السنة القادمة.

وستصبح بلقايد ثاني عالمة تشغل هذا المنصب، والرئيسة الـ 17 لمعهد باستور منذ أن أسّسه لويس باستور عام 1887.

السوريتان يسرى وسارة مارديني

صنفت مجلة “تايم” الأمريكية الشقيقتين السوريتين “يسرى” و”سارة مارديني” بين أكثر من 100 شخصية مؤثرة في عام 2023 في فئة الأيقونات.

ويسرى وسارة مارديني هما شابتان سباحتان، خاضتا تجربة لجوء صعبة انطلاقا من تركيا إلى اليونان في قارب مطاطي، ومنها إلى ألمانيا مشيا على الأقدام.

وخلال رحلتهما، تعطل محرك الزورق الذي كانت الشقيقتان على متنه، فقامتا بإرشاد القارب المكتظ إلى بر الأمان، وأنقذتا حياة جميع الركاب، وفقا لموقع” syrian-today.

السعودية رجوة آل سيف

حظي زفاف المهندسة السعودية رجوة من ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بتغطية إعلامية كبيرة غير مسبوقة في العالم العربي.

وتم بث حفل الزفاف بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أتيح للجماهير الأردنية متابعة الاحتفال من خلال شاشات عرض مخصصة في الشوارع.

وعقب عقد قرانها، أصدر الديوان الملكي الهاشمي قرارا بمنح رجوة بنت خالد آل سيف لقب صاحبة السمو الملكي.

الدوقة ميغان ماركل

تصدّرت صور ميغان ماركل،دوقة ساسكس، الصحف العالمية، شهر أوت من السنة الجارية، بسبب الشروط التي وضعتها لزوجها الأمير هاري للموافقة على الطلاق.

ووفقا لتقرير نشره موقع “ماركا “، اشترطت ميركل على هاري مبلغا كبيرا لا يقل عن 80 مليون دولار، وهو الشرط الأول الذي أعلنت عنه.

وتضمن الشرط الثاني لدوقة ساسكس، تحسبا لطلاقها من هاري، الحضانة الحصرية لطفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

خبيرة التجميل هدى قطان

صُنفت هدى قطان،خبيرة التجميل الأمريكية ذات الأصول العراقية، ضمنالقائمة السنوية لـ”بي بي سي” التي تضم 100 امرأة مؤثرة وملهمة.

وحظيت قطان بهذا التصنيف لكونها نجحت في تأسيس علامة تجارية لمستحضرات التجميل باسمها”هدى بيوتي” التي تعد علامة التجميل الأكثر متابعة على “إنستغرام”، وفق موقع bbc.

وبسبب دعمها لغزة التي تواجه عدونا إسرائيليا شرسا، هوجمت هدى وتم تقييد حسابيها على منصتي ميتا وإنستغرام.

الطبيبة الفلسطينية سارة السقا

برزت الطبيبة الفلسطينية سارة السقا أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث كانت تستخدم حسابها على إنستغرام لتوثيق تجربتها في علاج الجرحى.

وباعتبارها أول جرّاحة في القطاع تخرجت شهر أوت المنصرم، التحقت بالمستشفى لممارسة مهامها تحت نيران القصف وإنقاذ الجرحى الذين بُترت أطرافهم.

ورغم كل الظروف الصعبة داخل مجمع الشفاء، إلا أن السقا لم تتوقف عن العمل لمدة 34 يوما دون استراحة أو عودة إلى منزلهم، بحسب موقع msdrnews.