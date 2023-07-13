هؤلاء يُنافسون الجزائر في تصفيات المونديال

كشف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم النّقاب، عن مُنافسي المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك مساء الخميس، على هامش انعقاد النّسخة الـ 45 للجمعية العامّة العادية لـ “الكاف”، بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وسيلعب رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في فوج سابع يضمّ فرق: غينيا كوناكري وأوغندا والموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

وتُجرى التصفيات عبر 10 جولات، وفقا لِما يلي:

الجولة الـ 1 والـ 2: ما بين الـ 13 والـ 21 نوفمبر 2023.

الجولة الـ 3 والـ 4: ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان 2024.

الجولة الـ 5 والـ 6: ما بين الـ 17 والـ 25 من مارس 2025.

الجولة الـ 7 والـ 8: ما الفاتح والـ 9 من سبتمبر 2025.

الجولة الـ 9 والـ 10: ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر 2025.

وبعدها يتأهّل للمونديال رائد كلّ فوج، الأمر المُرادف لِتسعة منتخبات (9 أفواج بِـ 6 منتخبات مناصفة). عِلما أن نهائيات كأس العالم تُجرى بِأمريكا والمكسيك وكندا (تنظيم ثلاثي)، ما بين جوان وجويلية 2026.

وبِالمُقابل، تخوض المنتخبات الأربعة التي نالت أفضل رتبة ثانية، دورة تصفوية مُصغّرة (نصف نهائي ونهائي).

مقابلات السدّ الأولى: ما بين الـ 10 والـ 18 من نوفمبر 2025.

ويكسب الفائز الإفريقي تأشيرة خوض دورة تصفوية أُخرى وأخيرة، ويُواجه 5 مُنافسين: من آسيا (1) وأوقيانوسيا (1) وأمريكا الجنوبية (1) والكونككاف (2)، مع حذف المُنظّمين لِأوروبا. وبِصيغة فحواها تنظيم مقابلتَين بين أربع منتخبات الأدنى ترتيبا في تصنيف “الفيفا”، ويتبارى بعدها الفائزان مع الفريقَين الأعلى ترتيبا. ما يعني أن المضمار رُصدت له تذكرتان أخيرتان، لِبلوغ محطّة نهائيات كأس العالم 2026.

مقابلات السدّ الثانية والأخيرة: مارس 2026.