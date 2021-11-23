“هابي شوبر” تطلق أول مساحة بيع بشعار “أشري الماركات العالمية باطل”

تسويق منتجات بمفهوم "آوتلات-Outlet"

أطلقت شركة “أونيفرس” أول مساحة كبرى لبيع منتجات الماركات العالمية (أوروبية وأمريكية)، بالقطعة والميزان بوسط مدينة المسيلة، في إطار البيع بمفهوم “آوتلات-Outlet”، بأسعار منخفضة بشكل غير مسبوق على المستوى الوطني، في إطار سلسلة “هابي شوبر”، التي ستتوسع نحو 20 ولاية أخرى.

وأوضح نور الدين بن حليمة، المدير العام شركة “أونيفرس”، في ندوة صحفية عقدها بأول مساحة كبرى للبيع بنظام “آوتلات-Outlet”، بوسط مدينة المسيلة أن مفهوم الـ”آوتلات” موجود في عدة دول في أوربا وأمريكا وآسيا، ويقوم على أساس أن العلامات الكبرى للملابس وغيرها لما تطرح مجموعات الألبسة نقوم بشرائها في نفس شهر ونفس فصل طرحها في إطار المجموعات وليس في إطار تفريغ المخازن.

الشركة انطلقت من المسيلة بمحل من طابقين مساحة كل طابق 600 متر مربع، وتنوي التوسع نحو 20 ولاية كبرى بسلسلة مساحات كبرى تحمل سلسلة “هابي شوبر”، شعارها “البس الماركات العالمية باطل”، وستقدم للزبائن منتجات لأكبر الماركات العالمية بأقل سعر ممكن، بشعار “اشري الماركة باطل”، وسيكتشفه زبائن محلات “هابي شوبر” فعليا وميدانيا على حد تعبيره.

ووفق المتحدث، فإن قطعة لباس تصل قيمتها 300 أورو، ستكون في حدود 1000 إلى 1500 دينار، في حين أن قطع أخرى بـ60 أورو ستكون في حدود 700 دينار، وشدد على أن المنتجات ليست صينية بل هي للعلامات الأوروبية والأمريكية الأصلية، موضحا أن “أونيفرس” أبرمت اتفاقيات مع علامات عدة أمريكية وأوربية في إطار شراء بـ”الجملة الكبرى” وتقوم بشراء حصصهم من “آوتلات”.

وتحدث نور الدين بن حليمة أن الشركة وظفت نحو 57 شخصا بصفتهم وكلاء مبيعات، و14 في قسم التسويق والماركتنيغ، أغلبهم من المتخرجين من الجامعات أو الطلبة الجامعيين، وسيتم إخضاعهم لدورات تكوين، ليقوموا هم بدورهم لاحقا بتكوين الموظفين الجدد عند افتتاح مساحات أخرى عبر الولايات.

وناشد المتحدث السلطات والمديرية العامة للجمارك إيجاد تعريفة جمركية لهذا النوع من الواردات منخفض التكلفة والفاتورة، والذي يوفر للمواطنين مشتريات من ماركات عالمية بأسعار جد منخفضة، في ظل الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.