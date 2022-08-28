هاجس الفيضانات يؤرق عشرات العائلات بأحياء العاصمة

فيما تقوم المصالح الولائية بتنقية البالوعات ومجاري المياه

يشكو مواطنون عبر بلديات العاصمة انسداد بالوعات، حيث يتكرر سيناريو الفيضانات في فصل الشتاء، وتكون مسابح في الطرقات ومداخل المدارس.. وفي كثير من الأحيان، تتسرب مياه الأمطار إلى المنازل. وعلى هذا الأساس، يطالب الشاكون السلطات المحلية بتنظيف البالوعات ومجاري المياه الموجودة داخل الأحياء.

عقب التعليمات التي أسداها والي ولاية الجزائر، خلال الاجتماعات الأخيرة التي نظمها مع مختلف المسؤولين المحليين، بضرورة العناية بنظافة وتهيئة المحيط، من خلال تسخير كل الوسائل المادية والجهود البشرية لمختلف المتدخلين، مشددا على نظافة المحيط، ورفع النفايات، ومحاربة كل النقاط السوداء، ومواصلة تنقية الوديان، والاستمرار في العمليات واسعة النطاق، المخصصة لتطهير البالوعات وقنوات الصرف الصحي وقنوات صرف مياه الأمطار، والتأكد من نظافتها، قبل استقبال الأمطار الخريفية.

وطالب مواطنون بمختلف بلديات العاصمة المصالح الولائية بالتدخل العاجل، لتنقية البالوعات الموجودة داخل الأحياء، على غرار بالوعات الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التحضير لموسم الشتاء، من خلال تجديد شبكات الصرف الصحي القديمة، والبحث عن حلول للبنايات المشيدة في ضفاف الوديان، المهددة بخطر انجراف التربة وانهيار منازلها.

مواطنون متخوفون من انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي

وفي نفس السياق، وجه مواطن بباب الوادي نداء بضرورة تنظيف أكبر بالوعة في منطقة “جايس وسط”، موضحا أنه في حالة عدم القيام بذلك، لا مفر من وقوع كارثة، لكونها مملوءة بالنفايات والأتربة الغليظة والمواد البلاستكية، وإذا بقيت هكذا، سوف يرتفع منسوب المياه، ويتجه نحو السلالم باتجاه الطريق الوطني المؤدي شرقا إلى باب الوادي وغربا إلى الحمامات مرورا بالرايس حميدو.

ونفس المشكل، يعاني منه سكان حي المعدومين “رويسو” ببلدية بلوزداد. فكل موسم أمطار تغرق المنطقة بأتم معنى الكلمة، والحل بحسب الشاكين، ليس في تنقية البالوعات، حيث يستدعي المشكل قيام المختصين بدراسة علمية، لأن البالوعات مبنية على واد، “وادي كنيس”، وتتدفق عليها مياه قادمة من مناطق أخرى، مثل وادي حيدرة والمدنية وغيرها.. ما يؤدي كل موسم أمطار إلى غمر المياه لمجلس قضاء الجزائر ودار النقود ونفق شارع فرنان حنفي.

ويطالب سكان برج البحري “المزاريب” “caniveaux” مصالح النظافة والتطهير بالبلدية، بمباشرة تنظيف البالوعات الموجودة، عبر جميع أحياء البلدية التي أغلبيتها مسدودة، معبرين عن تخوفهم من حدوث كارثة عند سقوط الأمطار. فقد تنغمر الطرقات بالمياه، ما يصعب سير الراجلين، على غرار أصحاب السيارات الذين قد تعرضهم إلى حوادث.

ويناشد سكان حي السلام 145 سكن بسيدي موسي، استجابة السلطات البلدية لطلباتهم، من أجل القيام بتنظيف البالوعات، المملوءة بالنفايات والأتربة.

مخطط استباقي لتنقية وتطهير البالوعات ببلديات العاصمة

يذكر أن مصالح ولاية الجزائر باشرت مؤخرا في تنفيذ المخطط الاستباقي المتعلق بتنقية وتطهير البالوعات، تحسبا للأمطار المرتقبة مع بداية فصل الخريف، وتفاديا لوقوع حوادث الانسدادات التي تؤدي في كثير من الأوقات إلى عرقلة حركة المرور، وإيداع شكاوى من طرف المواطنين عن فيضانات المياه القذرة ومياه الأمطار التي تسبب في عدم استطاعة المتمدرسين التنقل على غرار الموظفين.

وقد أوكلت ولاية الجزائر عملية تنفيذ المخطط الاستباقي إلى مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر “أسروت”، التي سيقوم أعوانها بالمهمة عبر مختلف بلديات إقليم الولاية.