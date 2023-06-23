هاريس بلقبلة في طريقه إلى نادي الغرافة القطري

مطلوب أيضا في البطولة الأسكتلندية

بات الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، قريبا جدا من إتمام عملية انتقاله إلى نادي الغرافة القطري، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتقمص ألوان الفريق خلال الموسم المقبل 2023-2024، حسب ما أفادت به صحيفة الراية القطرية.

وكشفت الصحيفة أن بلقبلة يتجه للموافقة على العرض المقدم من النادي القطري، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خارج البطولة الفرنسية للمرة الأولى.

وأكد ذات المصدر أن اللاعب الجزائري سيحل بالدوحة خلال الأيام المقبلة لإتمام إجراءات انتقاله للفهود، وإذا تمت الصفقة سيمضي عقدا لمدة موسمين، علما أنه يوجد كذلك على رادار نادي قطر، الذي ينافس الغرافة للظفر بخدماته. وكانت تقارير صحفية أخرى قد أشارت خلال الأيام الماضية، أن لاعب ستاد بريست مطلوب كذلك في البطولة الأسكتلندية وتحديدا عند القطبين سيلتيك ورينجرز، مع العلم أن الأخير كان قريبا جدا من ضمه قبل موسمين، لكن اللاعب فضل البقاء مع بريست. وبدأ بلقبلة مشواره الاحترافي مع فريق فالنسيان خلال الفترة ما بين 2012-2014، وبعدها انتقل إلى فريق تور الذي لعب معه لأربعة مواسم، بينما برز أكثر مع بريست الذي التحق بصفوفه في صيف 2018، ليغادره مع نهاية الموسم المنصرم بعد انتهاء عقده مع الفريق. ويسعى نادي الغرافة إلى حسم ملف المحترفين قبل انطلاق معسكره الخارجي، المنتظر إقامته في سلوفاكيا من 17 جويلية المقبل إلى 03 أوت.