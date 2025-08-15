هاريس بلقبلة قائدا لفريق أونجي خلال الموسم الجاري

عبر عن فخره الكبير بالمهمة الجديدة

عين الطاقم الفني لنادي أونجي الفرنسي لكرة القدم، الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، قائدا للفريق خلال الموسم الكروي الجاري، بعد أن ارتدى الشارة خلال المباريات التحضيرية استعدادا لذات الموسم، بحسب ما أفاد به فريق الرابطة الأولى في بيان له.

ويعد بلقبلة، متوسط ميدان المنتخب الوطني، أحد الركائز الأساسية في نادي أونجي، حيث يملك خبرة كبيرة (31 عاما/377 مباراة احترافية) وكان اسمه في صدارة المرشحين لخلافة بييريك كابيل الذي انتهى عقده مع الفريق في يونيو الماضي، قبل أن تترسم الأمور بكشف النادي الفرنسي في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، اكد فيه تعيين هاريس بلقبلة قائدا لفريق أونجي للموسم القادم”.

وأضاف بيان الفريق “منذ انضمامه في صيف 2024، برز هاريس كقائد بالفطرة، وسيرتدي الآن شارة القيادة باللونين الأسود والأبيض”.

من جانبه، عبر الدولي الجزائري عن فخره الكبير بالمهمة الجديدة التي أوكلت له مع ناديه أونجي، قائلا: “إنه شرف كبير لي (…) أنا سعيد وسأبذل كل ما بوسعي لأكون على قدر المسؤولية التي أوكلت لي لقيادة المجموعة للأمام”، مضيفا: “نحن فريق يضم عدة لاعبين كانوا يستحقون أيضا شارة القيادة، لكن قوة المجموعة هي ما سيصنع الفارق”.