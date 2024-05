هاري كين يتوّج بالحذاء الذهبي الأوروبي

توّج مهاجم بايرن ميونخ، الإنجليزي هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي بعد إسدال الستار على موسم 2023-2024 في الدوريات الأوروبية.

وحصد كين جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، برصيد 36 هدفا خلال مشاركته في 32 مباراة.

وتجاوز هاري كين، سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفا مع شتوتغارت، بينما حلّ كيليان مبابي وإرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 27 هدفا لكل منهما.

وحلّ مهاجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في المركز الخامس، بالتساوي مع البلجيكي لويس أوبينا، لاعب لايبزيغ، وهداف الدوري الإسباني أرتيم دوفبيك من نادي جيرونا، برصيد 24 هدفا.

