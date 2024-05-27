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رياضة

هاري كين يتوّج بالحذاء الذهبي الأوروبي

عمر سلامي
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هاري كين يتوّج بالحذاء الذهبي الأوروبي
ح.م
هاري كين

توّج مهاجم بايرن ميونخ، الإنجليزي هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي بعد إسدال الستار على موسم 2023-2024 في الدوريات الأوروبية.

وحصد كين جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، برصيد 36 هدفا خلال مشاركته في 32 مباراة.

وتجاوز هاري كين، سيرهو غيراسي الذي سجل 28 هدفا مع شتوتغارت، بينما حلّ كيليان مبابي وإرلينغ هالاند في المركز الثالث برصيد 27 هدفا لكل منهما.

وحلّ مهاجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في المركز الخامس، بالتساوي مع البلجيكي لويس أوبينا، لاعب لايبزيغ، وهداف الدوري الإسباني أرتيم دوفبيك من نادي جيرونا، برصيد 24 هدفا.

ولأول مرة، يتوج كين بالحذاء الذهبي الأوروبي، وذلك في أول مواسمه خارج الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن توتنهام هوتسبير.

وبات هاري كين أول لاعب إنجليزي منذ موسم 1999-2000 يحقق جائزة الحذاء الذهبي.

وكان آخر إنجليزي توج بها كيفن فيليبس من سندرلاند حين توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 هدفا.

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